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疫下催情 全美網戀詐騙暴增 德州逾4萬人受騙

編譯組／綜合報導
疫情爆發後，線上詐騙案暴增。（報系資料照片）
疫情爆發後，線上詐騙案暴增。（報系資料照片）

新冠疫情之下的孤獨感，很可能成為詐騙歹徒趁虛而入的大好機會。線上詐騙防堵公司Social Catfish的統計發現，2021年美國人遭到線上詐騙的金額高達69億元，幾乎兩倍於2019年的35億元，顯見疫情對詐騙生意的幫助。

其中，德州的詐騙案件數排名全美第二，僅次於加州。德州的詐騙受害者超過4萬人，金額合計6億600萬元，每人平均1萬4732元。排名之後的分別為紐約、賓州、紐澤西。

Social Catfish的創辦人David McClellan指出，詐騙激增的原因，除了疫情下的長期與世隔絕，還有科技的進步與網路的普及。他說，而且更重要的是，道高一尺魔高一丈，詐騙集團甚至根據資料庫建立了一套運算法，當成員碰到難題時，馬上就能提供解套方法，而且他們非常瞭解人性弱點，往往投其所好就能一舉攻破心防。

根據分析，戀愛詐騙多半源自奈及利亞與南非，電話詐騙則多來自印度。類似德州拉波特（LaPorte）的Yvonne Harlan就是受害者之一。現年68歲的她，疫情期間仍然擔任法律助理，但是人際溝通都是公事，她覺得這個年紀的女人就跟空氣一樣。直到有一天一個自稱住在達拉斯的Robert Bruno開始與她連絡，她的生活才出現光彩。

當然，這位「Bruno」先生一開始就發動浪漫猛攻，每日問候，偶爾卡片、送花，以至於 Yvonne Harlan沒把他的奇怪口音、文法當一回事，不過引起Yvonne Harlan疑心的事件是，當她告訴「Bruno」她向朋友說了她戀愛的事後，「Bruno」竟然大怒、要她不能再說。最後，當「Bruno」開口說他需要一筆錢，好幫海外分公司買電腦時，Yvonne Harlan終於發覺不對勁，斷然拒絕，不過被騙了感情當然傷感，而且她也覺得這把年紀了還被騙有點丟臉。

不過，Yvonne Harlan不是第一個，也不會是最後一個，而且被害者只會越來越年輕。聯邦調查局（FBI）與Social Catfish分析，從2017年至2021年，線上詐騙的受害者中，不到20歲的曾加了1126%，是所有年齡層增加最多的。不過金額而言。60歲以上者還是居冠，總額達到16億8000萬元。

電子詐騙案件數，加州第一、德州第二、紐約第三。（Social Catfish）
電子詐騙案件數，加州第一、德州第二、紐約第三。（Social Catfish）

詐騙集團 疫情 德州

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