加州州長「前進德州」 指點施政不當

加州州長紐森（Gavin Newsom）24日前往德州，「冒險」進入與其不合的政治領地。（美聯社）

達拉斯晨報報導，加州州長紐森 （Gavin Newsom）24日前往德州 ，「冒險」進入與其不合的政治領地，希望在這場不具競爭性的連任競選中尋求形象提升。

身為美國人口最多州的州長，紐森的連任之路顯得輕鬆，在贏得罷免選舉勝利一年後，目前他面臨的對手，是鮮為人知且資金不足共和黨 挑戰者。

由於連任之路壓力不大，紐森開始出走外州，以花掉他競選帳戶中2300萬元。至目前為止，他已在佛州購買敦促人們搬到加州的電視廣告，在德州購買譴責該州寬鬆槍枝法報紙廣告，並在包括德州在內的七個保守州廣告牌上，敦促女性在需要墮胎時到加州。

24日當天，紐森在德州奧斯汀舉行的德州論壇報慶典上發表演說，宣傳「美國人口最多州可以教給其他49個州什麼，包括德州」。

紐森的行動，是在他指責他的政黨過於軟弱後所採取的。有鑒於近期保守派在美國最高法院推翻聯邦墮胎保護，放鬆對槍枝限制，他敦促其所屬政黨更堅定的站起來。

紐森本週大部分時間都在紐約市，在各種氣候變化會議上發表談話，花時間批評保守派州長。他並在柯林頓全球倡議組織（Clinton Global Initiative）一次短暫採訪中批評德州共和黨州長艾伯特（Greg Abbott），稱他和其他共和黨州長「像他們所想的那樣愚蠢。」

紐森日前要求美國司法部調查艾伯特和佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）將移民用巴士運往他州的行為，稱其「可恥」。德桑提斯在記者會上駁回紐森說詞，稱紐森的「髮膠正干擾他的大腦功能。」

但紐森的積極行動，可能會幫助艾伯特，後者正面臨前國會議員歐洛克（Beto O'Rourke）競選連任挑戰。德州州立大學政治學教授格拉索（Kenneth Grasso）說，共和黨內一些人一直擔心艾伯特不夠保守，紐森對其的攻擊，「只會幫助他對付那些人」。