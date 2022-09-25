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領聯邦補助「瞞中國工作」 德州農工大學華裔教授認罪

編譯組／綜合報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）研究員暨德州農工大學（Texas A&M）教授程正東（Zhengdong Cheng，譯音），22日在休士頓聯邦法院舉行的聽證會上，承認違反NASA規定和偽造官方文件等兩項罪名。（Getty Images）
美國國家航空暨太空總署（NASA）研究員暨德州農工大學（Texas A&M）教授程正東（Zhengdong Cheng，譯音），22日在休士頓聯邦法院舉行的聽證會上，承認違反NASA規定和偽造官方文件等兩項罪名。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）研究員暨德州農工大學（Texas A&M）教授程正東（Zhengdong Cheng，譯音），22日在休士頓聯邦法院舉行的聽證會上，承認違反NASA規定和偽造官方文件等兩項罪名。

程正東在2020年，因申請聯邦研究補助的同時，隱瞞替中國一家大學工作，以及和中國企業的關係遭起訴逮捕，罪名包括電匯詐欺、共謀、虛假陳述等。而作為與聯邦檢察官達成協議的一部分，他對新指控表示認罪。

他的定罪是一項名為「中國倡議」（China Initiative）計畫一部分。該計畫最初是在川普政府（Trump）時代啟動，但今年2月，司法部因抱怨該計畫削弱學術合作，助長反亞洲偏見而將其擱置。司法部還在個人起訴中遭受挫折，導致去年駁回多起針對學術研究人員的刑事案件。該部門計畫對此類起訴設置更高的標準。

美國地方法院（U.S. District）法官哈寧（Andrew Hanen）判處程正東13個月刑期，與他在審前監禁期間刑期相同。程正東還同意賠償8萬6876元，與罰款2萬元。

他的律師希爾德（Philip Hilder）說，教授感到欣慰的是，生命中不幸的篇章已過去。但他對「中國倡議」計畫持批評態度，稱雖然最初目的是打擊經濟間諜活動，但情況並非如此。

檢方指控2004年被德州農工大學聘用的程正東隱瞞其在中國的工作。他的研究團隊獲得近75萬元太空研究撥款，根據NASA規定，資金不得用於與中國、中國機構或任何中資公司的任何合作與協議。

檢察官指出，程正東違反這些限制，與中國保持多個未公開聯繫，包括在廣東省一所科技大學擔任軟物質研究所所長。

德州農工大學系統（Texas A&M System）校長夏普（John Sharp）在聲明中說，「德州農工大學和德州農工大學系統非常重視安全，我們一直尋找漏洞，尤其是涉及國家安全時。我們將繼續與聯邦合作，確保我們知識產權安全，不受試圖傷害我們的外國政府控制。」

程正東在被捕不久後，遭德州農工大學解聘。希爾德說，程正東熱愛學術，正評估其下一步選擇。

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