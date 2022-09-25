休士頓姐妹市 北市官員訪華埠

台北市政府市長室涉外事務副執行長益子翔（右三）、涉外事務辦公室社群內容經理廖偉宏（右二），由休士頓旅遊局亞太處處長姚義安排前來西南區管理委員會，拜會有「休士頓中國城市長」稱號的管委會主席李雄；J區市議員Edward Pollard （左三），管委會經濟小組主席David Peters 也受邀。 (記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管理委員會主席李雄，及管委會經濟及商業小組委員會主席David Peters，於23日與中華民國 台北市政府市長室涉外事務副執行長益子翔、涉外事務辦公室社群內容經理廖偉宏見面，向他們介紹休士頓華埠及西南區管委會的社區服務及各項地區事務執行機能。

益子翔與廖偉宏由休士頓旅遊局亞太處處長姚義安排前來拜會，而轄區覆蓋管委會範圍的J區市議員Edward Pollard也受管委會主席李雄邀請到場致意，除了歡迎兩位台北市府官員，也仔細聆聽兩位介紹的簡報資料，對雙邊合作有進一步瞭解、與研究下一步發展的切入點。

休士頓與台北市是彼此歷史最悠久的姊妺市，至今已達61週年；管委會主席李雄，更曾與市長及市府訪問團至台灣台北訪問，對雙方交流往來留下重要印記。益子翔及廖偉宏的到訪，除了表示台北市政府對休士頓的重視，更是感謝對雙方來往做出貢獻的關鍵人物；益子翔及廖偉宏都對有「中國城市長」稱呼的李雄主席，表示敬意及感佩，並在李雄主席的介紹中，瞭解休士頓西南中國城的歷史及發展概況。

而益子翔副執行長關於台北市現貌的簡報，也讓市議員Edward Pollard，李雄主席、經濟及商業小組委員會David Peters等聽得津津有味。Pollard 並就簡報中台北市公宅建設、U-Bike 推廣使用、其它交通建設、能源使用，以及垃圾不落地措施等重點，提出問題或與休士頓比較，也得到益子翔的詳細解說及進一步市政分享。David Peters 也與市議員Pollard 一樣，對大都會 垃圾處理十分關注；他以西南區互相比較，認為台北市遞減公用垃圾桶的情況，對市容來說是極大成就，也代表市民的高水準公達及對公共事務的支持。