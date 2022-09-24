大麻巴士10月展開德州之旅 教導民眾善用醫療大麻

大麻巴士將巡迴德州宣導醫療用大麻。(Goodblend網頁)

「大麻 巴士」(CannaBus)將於10月份進行德州 全州之旅，教導州民如何善用去年9月1日生效的「醫療大麻法案」(medical marijuana bill)。

大麻巴士是奧斯汀市「好組合」(Goodblend)公司的36呎長巴士，取名為CannaBus是因為它與大麻(marijuana)的外號cannabis發音幾乎一樣。德州目前只有三家被政府核准的大麻分銷商，好組合是其中的一家。這輛號稱為「活動大麻分銷店」(mobile cannabis dispensary)的巴士上，設有一間隱密諮詢室(private consultation room)和一個產品展示間，每到一個地點會在巴士外的空地上設置教育 資訊展示區。

德州過去對大麻管制極嚴，去年州議會通過的醫療大麻法案又稱眾議會1535號法案(House Bill 1535)，大幅放寬醫療大麻的使用範圍，現在被診斷為「創傷後壓力症候群」PTSD(post-traumatic stress disorder)以及任何一種癌症的病人，都符合使用醫療大麻的資格，但目前登記為醫療大麻使用者的德州州民，人數還不到3萬。

好組合公司認為這是因為許多州民對法規不瞭解的關係，因此公司將在10月份進行全州教育旅程，讓民眾懂得善用大麻能夠提供的安神、止痛等的功效。不過許多保守人士指出，使用大麻是社會敗壞的亂象之一，跟吸鴉片、食冰毒等都是讓年輕人頹廢的方式，供應商只管賺錢，教導民眾服用大麻其實是不道德的行為。

好組合公司高階主管富甘(Reece Fulgham)指出，大麻巴士的德州之旅會從離公司總部不遠的聖安吉洛(San Angelo，10月4日)啟程，旅途上最大的城市還包括艾比林(Abilene，6日)、福和市(Fort Worth，8日)、布蘭諾(Plano，10日)、納柯多切斯(Nacogdoches，12日)、休士頓(17日起)、聖安東尼奧(19日)、基林(Killeen，20日)，所有的活動都歡迎民眾免費參加。