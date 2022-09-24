金城銀行捐3000元 挺小學雙語教學

金城銀行由執行副總裁林蘋蘋、貸款部 Logan Nguyen、皮諾斯基小學王老師與一年級同學。（金城銀行提供）

金城銀行為慶祝創行37周年慶並回饋社區的長久支持，除了捐贈3000美元給皮諾斯基小學( Petrosky Elementary School)，以支持中英雙語教學相關活動，在9月21日更由三位資深經理為Petrosky Elementary School中英雙語班約50位一、二年級的小朋友，講解小小理財課程。

皮諾斯基小學自2018年開辦中英雙語班，學生每日半天用中文學習，半天用英文學習。自小習慣使用雙語學習和思考，並沉浸於中文和中國文化，除了陪養其國際觀，並提高學習興趣。

此次金城銀行由執行副總裁林蘋蘋、公關部副總裁侯秀宜、貸款 部Logan Nguyen共同講解，除了配合學生正在學習的課程，更以生動活潑的方式讓學生了解到什麼樣的事物是必需品，什麼是理想品；並讓小朋友知道如何平衡收入和支出，進一步學習理財及儲蓄的重要性。課程包括分組討論和報告，小朋友互動熱烈，踴躍發言，相信未來的小小菁英們都會是成功的理財家。

皮諾斯基小學雙語班二年級老師蔣秀蓮表示，有些華人 家長誤以為自家小孩已經會聽和說中文就可以了，其實在雙語學習的環境中，除了培養聽、讀、說、寫的技能，更能訓練學生的思考能力及增進華人學生對中國文化的認識及自我的認同；雙語教學是華人學生一個很好的選擇。皮諾斯基小學提供自幼稚園(五歲)起的課程，相關招生 問題請聯繫徐老師：(281) 208-6126 ext. 29055。

金城銀行自1985年創行，伴隨社區經歷過去30多年的耕耘與發展，不但業務穩健成長，對社區的關懷和貢獻更是有目共睹。金城銀行多年來為社區幼年教育、耆老知識及中小企業等舉辦各類金融講座；除了在金融專業領域中為客戶提供優質的產品和服務，以協助客戶創造企業和個人的最大利益，更希望能為社區民眾多盡一份心力，也期許金城銀行和社區一同邁向永續未來。