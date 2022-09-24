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北德州西湖高中 停車位每年2萬元拍出

編譯組／綜合報導
西湖家長教師組織出租停車位籌款。( Westlake家長丘教師協會)
西湖家長教師組織出租停車位籌款。( Westlake家長丘教師協會)

位於達福都會區北部的西湖市(Westlake)，是一個極為富裕的小城，西湖高中更是德州數一數二的優良學府，該校停車場的一個停車位，19日(周一)以一年2萬元的價格出租。

雖然這個停車位已經租出去了，但是想取得專屬停車位的人不用心急，因為還有兩個停車位還在出租之中。18日(周日)那天，西湖家長教師組織WPTO(Westlake Parent-Teacher Organization)在社群媒體上宣布，西湖高中停車場有三個停車位徵求善心人士捐款租用一年。

傳聞指出，19日一個停車位被人以2萬元買走，另外兩個還在等待喊價，到20日為止最高出價分別是1萬元和5000元。聖安東尼奧快訊報專欄作家克里斯歐康諾(Chris O’Connell)指出，他剛開始以為是有人在網路上惡作劇，他親自上WPTO的Instagram和Facebook網頁求證，但他無法確證是真是假，於是他發了一則電郵給WPTO。

WPTO的會長艾米蒂嘉伍德(Amity Garwood)很快就給了回覆，她指出WPTO鼓勵家長與社區民眾給教育績效卓越的西湖高中教職員大力支援，好讓學校能繼續給所有學生提供優質的教育，她又表示，新的研究報告指出室外教學的成果比課堂教學好，這次的籌款是為了讓學校可以興建戶外的教學設施。

歐康諾指出，WPTO告訴他過去許多年每年都有同樣的拍賣會，譬如去年有四個停車位拍賣，一個以1萬2000元賣出，另外三個各以5000元賣出。歐康諾心中忖思：大家都抱怨通貨膨脹讓民生越加困苦，但這些買家似乎錢太多，竟然願意出2萬元租用停車位一年。

有些網友覺得歐康諾是酸葡萄心態，錢是人家的，誰願意捐多少不關他的事，更何況所做的是有益社會的事。

教育 拍賣 社群媒體

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