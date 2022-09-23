淪政治戰場？德州學校801本禁書冠全美

最新研究顯示，去年德州禁止從學校圖書館借閱的書籍，比全國任何其他州都多。(Getty）

休士頓紀事報報導，根據倡導言論自由的非營利組織美國筆會（PEN America）一項分析，去年德州 禁止從學校圖書館借閱的書籍，比全國任何其他州都多，主要針對種族、種族主義、墮胎和同性、雙性與跨性別（LGBTQ ）等。

19日發布的報告指出，德州的學校管理人員，在22個學區 禁止801本書，在2021年7月至2022年6月期間，174本書至少被禁兩次。

最常被禁的書籍，包括Maia Kobabe的「Gender Queer: A Memoir」，該書描述Kobabe的性別認同與性取向。Toni Morrison的「最藍的眼睛」（The Bluest Eye）。Susan Dudley Gold的「羅訴韋德：女人的選擇」（Roe v. Wade: A Woman's Choice）等。

美國筆會執行長諾賽爾（Suzanne Nossel）在一分聲明中說，「這場禁書之爭，正將我們公立學校變成政治戰場，在社區內挑起隔閡，迫使教師和圖書館員離開工作，使支持蓬勃發展的民主公開探究和知識自由精神蒙上陰影。」

在全國範圍內，美國筆會發現有1648個獨特書遭校園禁止。這些標題中，41%涉及LGBTQ主題，或者有LGBTQ的主角或次要角色。這些書另有40%包含主角或有色的突出配角等。

美國筆會自由表達官員洛佩茲（Summer Lopez）說，這些禁書值得注意的是，大多數書籍都是家庭和兒童可選擇的書。

僅次於德州的禁書最多的，是佛羅里達和賓州。佛羅里達州共禁止566本書，賓州457本。

洛佩茲說，她的組織不記得一年前有這麼多被報導的禁書。

德州的圖書挑戰可追溯至去年10月，當時德州眾議員克勞斯（Matt Krause）向學區發送一份包含大約850種關於種族和性行為的書籍，詢問其中有多少是在校園內可用。這一舉動促使父母關注，最終成功刪除他們認為不適合和「有色」的書籍。

近期一系列禁書令，是全國範圍內對批評種族理論展開辯論的背景下出現。