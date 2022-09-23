香港特區25周年 休士頓僑界慶祝「充滿信心」

休士頓香港會館的僑領與吳泳珊（前排右四）合影。（記者封昌明／攝影）

為慶祝香港 特別行政區成立 25 周年，香港駐三藩市經濟貿易辦事處於9月21日在休士頓舉辦酒會。駐三藩市經貿辦事處副處長吳泳珊在活動中表示：「我們的25周年慶祝主題為『砥礪奮進25載 攜手再上新征程』，該主題不僅展現了香港在過去多年來的驚人成就，更揭示了我們對香港邁向光明未來熱切期待，並充滿信心。」

她指出，香港在過去25年取得長足進步：「我們繼續成為亞洲首屈一指的國際商務及貿易中心。值得一提的是我們在過去25年一直蟬聯全球最自由經濟體。與1997年相比，我們的經濟規模增長了一倍。我們的機場 貨運吞吐量增長了近三倍，使香港在去年成為世上最繁忙的空運中心。」

中國駐美國大使館公使周政（右）與吳泳珊舉杯慶祝香港特區成立 25 周年。 （記者封昌明／攝影） 駐三藩市經貿辦事處副處長吳泳珊（圖右）接受國會議員Shiela Jackson Lee的代表頒發的賀狀。 （記者封昌明／攝影）

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺以預錄影音方式與會。他表示，香港的獨特優勢建基於「一國兩制」，自香港於 25 年前回歸中國，基本法便為香港建立了在政治、經濟、社會各方面的特殊體制。從那時起，香港不斷進步，以創新活力和中西文化共融讓全球留下深刻印象。向前展望，香港已做好充分準備，把握粵港澳大灣區 （大灣區）發展所帶來的新時代機遇，並與中國內地經濟作更緊密融合。

丘應樺補充表示，除了大灣區，中央政府亦大力支持香港提昇其國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、亞太區國際法律及爭議解決服務中心等地位。

他亦重申，香港即將建設「四大新興中心」，包括：國際航空樞紐、 國際創新科技、區域知識產權貿易、中外文化藝術交流。因此，香港正不遺餘力地推動這些新興領域的發展，包括創科、知識產權貿易以及文化藝術。