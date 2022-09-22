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臭水溝中游泳 女子行徑惹議

編譯組／綜合報導
一名女子在聖案安東尼奧河邊步道的河中游泳，引熱議。(Q101.9／Tik Tok)
一名女子在聖案安東尼奧河邊步道的河中游泳，引熱議。(Q101.9／Tik Tok)

抖音TikTok網站上日前出現一則短片，一名長頭髮的年輕女子在河邊步道(Riverwalk)的河中游泳，這是十分稀奇的犯法行為，本地居民無人不知聖安東尼奧河其實是一條臭水溝。

這一條短片是抖音網路紅人@officiallytripping在12日(周一)放的，一名穿連身泳衣的年輕女子，藉著夜色掩護在河邊步道旁的河水中游泳，視頻隨即在網路上瘋傳，網友對她的行徑感到驚訝，有人發布評論：上岸後應該隔離觀察(Quarantine after that)。

　市政府的法規中，在河邊步道區域內做與河水接觸的休閒活動是違法的，包括游泳(swimming)、洗澡(bathing)、涉水(wading)等，違犯者會被開罰單，但罰款金額不得超過500元。聖安東尼奧市警局指出，這條河有指定的區域，譬如威廉王區(King William Zone)可以做划獨木舟的活動，但是讓皮膚與河水接觸有衛生方面的顧慮，這項法規主要的目的是為保護居民，而不是給居民設限。

　另外，為期三周的德州獵鱷季9月10日開始，號稱德州稻米之鄉的波芒市(Beaumont)附近，三名男子13日(周二)在沼澤區捕到一條長達13呎又4.25吋的巨鱷。這三人用一隻死浣熊(dead raccoon)作誘餌，把鐵線綁在一棵樹上，當他們在13日回去查看時，遠遠就看到樹在猛烈的搖撼，他們把鱷魚槍殺後，用卡車上的絞盤把鱷魚拉上岸，才真正看出牠有多大。

　這三人把鱷魚送到波特斯處理場(Porters Processing)，他們要把鱷魚皮染成紅褐色，把鱷魚頭做成標本掛在牆上做紀念，鱷魚肉則拿來與親友分享。獵鱷魚需要有德州公園與野生動物局(Texas Parks and Wildlife)核發的執照，而且只能在某些特定縣份捕獵，今年的獵鱷季到9月30日結束。

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