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遭威脅 酷豆酒吧取消變裝餐會

編譯組／綜合報導
丹頓市酷豆酒吧有意舉行變裝餐會，遭保守派人士威脅後，宣告取消。(Cool Beans Bar and Grill臉書)
丹頓市酷豆酒吧有意舉行變裝餐會，遭保守派人士威脅後，宣告取消。(Cool Beans Bar and Grill臉書)

德州丹頓市(Denton)的酷豆酒吧(Cool Beans Bar and Grill)，原定於舉行「變裝早午餐」(drag brunch)，在極端保守派人士發動威脅後，酒吧東主宣告取消。

酷豆酒吧是同性戀者與變性人經常光顧的地方，過去舉辦過許多次「男扮女裝」和「女扮男裝」活動。在天主教與基督教的教會中，領導人多數相信聖經所認為的戀愛與婚姻，是一男一女之間的事，德州州民向來比較保守，近年來州政府與州議會推動的極端保守主義，讓保守州民認為現在是應該出手打擊同性、變性潮流的時機。

在酷豆酒吧辦過的變裝秀，以前是給滿18歲的人士參加，但這次卻是公開邀請所有年齡的人參加，並且是以迪士尼主題(Disney-theme)做號召。保守人士聽說以後，開始在網路上號召地方民眾到場示威抗議。保守電視台Blaze TV節目主持人莎菈岡薩雷茲(Sara Gonzalez)日前在推特上發文指出：丹頓的酷豆酒吧將在近期內舉辦無年齡限制的變裝秀，誰願意跟我去把它封了？

她的推文很快得到1500人按讚，保守德州政客唐赫芬斯(Don Huffines)贊成岡薩雷茲的提議，他說：魔鬼要來引誘你的子女，你能坐視不管嗎？有些保守人士直接打電話給酷豆酒吧發出威脅，酷豆酒吧的東主隨後發布聲明，宣布變裝秀取消，但他堅持不是他退縮，而是顧及顧客的安全，他譴責發出威脅的保守人士。

兩個星期前在丹頓市的安德森酒吧(Anderson Distillery & Grill)也舉行過變裝秀，那天許多保守人士攜帶槍枝到酒吧外示威，並與酒吧顧客發生肢體衝突，迫使酒吧東主打電話報警，警方動員了相當多的鎮暴警察到場維安。在德州的文化戰爭中，變裝秀現在成為保守人士衛道的新戰場。

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