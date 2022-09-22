艾伯特送出無證客 聖安東尼奧教區總主教批冒犯天主

聖安東尼奧教區總主教賈西亞-席勒。(San Fernando Cathedral)

天主教聖安東尼奧教區總主教18日(周日)兩度在推特上發文，指責艾伯特州長把無證客用巴士送到別處的做法是冒犯天主(offending God)的罪行，但許多州民認為聯邦政府任由偷渡客 入境是不負責任的政策。

聖安東尼奧教區總主教賈西 亞-席勒(Archbishop Gustavo García-Siller)的發文用詞嚴厲，他指責州長是利用流浪客(migrants)和難民(refugees)作為政治鬥爭的卒子(pawns)，在選舉上爭取優勢，這是低劣人格的表徵，掌政者用巴士把偷渡客送到別處，更是提倡人口走私(human trafficking)的行為，他祈求艾伯特改變心意，為受苦的人提供協助。

賈西亞-席勒總主教出生成長於墨西哥的聖路易斯波托西(San Luis Potosí)，他在推特上有7387名追隨者，他引述教宗方濟各的話，督促人類以關懷(care)和尊重(respect)對待居於劣勢的人。賈西亞-席勒總主教呼籲國會進行移民改革(immigration reform)，制定實際可以執行的新政策。