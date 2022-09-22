艾伯特送出無證客 聖安東尼奧教區總主教批冒犯天主
天主教聖安東尼奧教區總主教18日(周日)兩度在推特上發文，指責艾伯特州長把無證客用巴士送到別處的做法是冒犯天主(offending God)的罪行，但許多州民認為聯邦政府任由偷渡客入境是不負責任的政策。
聖安東尼奧教區總主教賈西亞-席勒(Archbishop Gustavo García-Siller)的發文用詞嚴厲，他指責州長是利用流浪客(migrants)和難民(refugees)作為政治鬥爭的卒子(pawns)，在選舉上爭取優勢，這是低劣人格的表徵，掌政者用巴士把偷渡客送到別處，更是提倡人口走私(human trafficking)的行為，他祈求艾伯特改變心意，為受苦的人提供協助。
賈西亞-席勒總主教出生成長於墨西哥的聖路易斯波托西(San Luis Potosí)，他在推特上有7387名追隨者，他引述教宗方濟各的話，督促人類以關懷(care)和尊重(respect)對待居於劣勢的人。賈西亞-席勒總主教呼籲國會進行移民改革(immigration reform)，制定實際可以執行的新政策。
自從拜登掌政以來，偷渡進入美國的無證客大增，又形成邊界如同虛設的地步，德州更是首當其衝，引起保守人士大為不滿。14日(周三)那天，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)用佛州的經費，把大約50位偷渡客用飛機從聖安東尼奧凱利機場(Kelly Field)送到麻州的瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)，引起輿論大譁，他的做法顯然把艾伯特用巴士的運輸方式比下去了，有人認為老謀深算的艾伯特必然會再出奇招抗衡，這兩位共和黨籍州長都有意在2024年出馬競選總統。
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