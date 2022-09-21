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預防長者跌倒 強化肌肉關節靈活

記者劉先進 ／綜合報導
安樂居物理治療師鄔安安說，長者跌倒非常普遍，造成的影響很大，嚴重的引起骨折、中風甚至死亡。預防跌倒有訣竅，比如增強肌肉和關節靈活性，坐下或起床起時慢慢來，鞋子合適要防滑。(視頻截圖)
安樂居物理治療師鄔安安說，長者跌倒非常普遍，造成的影響很大，嚴重的引起骨折、中風甚至死亡。預防跌倒有訣竅，比如增強肌肉和關節靈活性，坐下或起床起時慢慢來，鞋子合適要防滑。(視頻截圖)

9月是防止跌倒月。安樂居物理治療師鄔安安說，長者跌倒非常普遍，造成的影響很大，嚴重的引起骨折、中風甚至死亡。預防跌倒有訣竅，比如增強肌肉關節靈活性，坐下或起床起時慢慢來，鞋子合適要防滑。

鄔安安說，長者跌倒很普遍，影響很大。根據數據，每年300萬長者因為跌倒急診，其中五分之一嚴重受傷，需要入院甚至做手術，若出現骨折、頭部受傷時，很難恢復以前的活動能力，甚至要接受長期照顧或去療養院接受長期護理。跌倒還造成一定的嚴重後果。很多長者患有骨質疏鬆，跌倒致骨折。如果長者吃了降血壓的藥物，跌傷頭部，會出現腦出血、內出血，嚴重的引起中風甚至死亡。

鄔安安表示，長者跌倒大致有兩種原因，或身體狀況，或環境原因。若長者有骨質疏鬆、關節炎，骨頭和肌肉不結實，行動不方便；又或走路有平衡問題，因吃藥副作用產生頭暈；或視力有問題；或因為曾經跌倒，害怕跌倒，反而容易跌倒。「老人跌倒一次後，家人或醫生可能責怪，『怎麼這麼不小心？』且跌倒後受傷致行動不便，失去自理能力，影響老人的心情，產生抑鬱。因為害怕跌倒，老人索性不動，造成身體機能衰退快，肌肉萎縮快。當需要走路時，反而容易跌倒。」

此外，環境原因也容易導致跌倒。如，長者家中光線不夠，洗手間、樓梯沒有扶手，樓梯設計轉太多彎，樓梯太窄。很多電線鋪在地上，洗手間很潮濕，家裡的鞋子或者使用的輔助工具不適合，也會導致跌倒。

鄔安安表示，預防跌倒，有很多方法。比如增強肌肉和關節靈活性，幫助平衡。也鼓勵長者定期檢查眼睛和耳朵，了解藥物的副作用。家人可幫忙解釋。長者要確保足夠睡眠。通常，早上起床不清醒，容易跌倒。建議長者坐下或起床起時慢慢來，避免頭暈。「走路時，長者要小心路面潮濕，地面不平。此外，鞋子要防滑。有多人喜歡穿拖鞋，但不一定適合，最好是找到包住腳前後部位的鞋子，這樣最安全。長者也要留意家中情況，查看地上電線，洗手間是否有扶手，樓梯是否有東西擋住，平時想拿的東西是否一伸手就能拿到，避免爬高爬低拿東西出現摔倒機會。」

鄔安安說，若長者跌倒有受傷，一定要通知醫生。「有時，長者發生骨折，沒有馬上感覺到疼痛。又或頭部受傷流血，因為吃藥等原因，自己不知情。總之是要通知醫生了解跌倒情況，盡快診治。也能幫助醫生或治療師，了解跌倒原因，預防下一次跌倒。」

她提醒說，長者可以在家中做運動鍛煉或平衡能力。比如扶著凳子或固定的物品，在家人幫助下運動。若長者平時需要輔助工具，如助行器或拐杖，別以自己獨立為理由不使用。長者站起來時扶牢固，慢慢起來。總之是要保持活躍，參加社交活動，讓心情好一點。「家人可以鼓勵提醒做運動。」

鄔安安表示，安樂居物理治療師的職責，是每半年幫助老人做平安檢查，確保他們身體機能沒有大的改變。並根據長者興趣愛好制定運動，保持獨立性。當他們跌倒時，會上門查看情況是否有改變。及時針對老人做教育，幫助他們運動，緩解關節炎，骨質疏鬆和腰痛。

安樂居物理治療師會根據長者興趣愛好制定運動，以便緩解關節炎，骨質疏鬆和腰痛。（安...
安樂居物理治療師會根據長者興趣愛好制定運動，以便緩解關節炎，骨質疏鬆和腰痛。（安樂居供圖）

肌肉 關節 中風

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