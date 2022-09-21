「南方煙燻節」 10月21日休士頓登場

號稱全球「最豪華烤肉派對」的「南方煙燻節」即將在10月21日登場。(Southern Smoke Festival臉書)

號稱全球「最豪華烤肉派對」的「南方煙燻節」(Southern Smoke Festival)，即將在10月21日登場，前後在休士頓 舉行三天，美食 、美酒、美樂全包的門票相當昂貴，而且不及早購票必定向隅。

天氣轉涼代表德州 的許多烤肉祭就要開始舉行，而南方煙燻節更是烤肉美食家爭相購票的活動，許多最知名的烤肉大師都會到場，給食客提供許多類別的口齒留香體驗。這項活動是由阿拉斯加海產(Alaska Seafood)、隔熱容器名廠YETI和凌志汽車(LEXIS)贊助。

21日(周五)是休城馬車開幕派對(H-town Welcome Wagon)，從晚間7時進行到10時，地點是赫曼公園(Hermann Park)內極富歷史魅力的洛特大廳(Lott Hall)，賓客可以從中庭花園(courtyard garden)俯瞰美麗的赫曼公園高爾夫球場夜景，大廳內新裝潢完成的舞會廳(ballroom)更是美侖美奐，派對由艾倫富蘭克林(Aaron Franklin)和燙手幸運節(Hot Luck Fest)主持，每張票是150元，烤肉、點心、德州葡萄酒等等都包括在內，如果付250元買「凌志提前入場券」(Lexus Early Entry)，6時就可以開始入場。

22日(周六)下午1時到4時是「冰上南方煙燻」(Southern Smoke on Ice)，有許多名廚師親自操刀，美食主角是冷海鮮(像是冷鮮蠔等)，還有一場「巨大全鮪魚分解秀」(massive whole tuna breakdown)。這場活動是在休士頓人酒店(The Houstonian Hotel, Club & Spa)舉行，每張票是1000元。