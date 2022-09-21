哈里斯縣選務辦公室 選舉演練

哈里斯縣選務辦公室新任行政主管Califford Tatum（右）與華裔社區召集人黃思賢。（記者封昌明／攝影）

為了即將到來的11月8日中期選舉，哈里斯縣選務辦公室9月19日在NRG體育館舉行邏輯運算和準確度測試，該辦公室新任行政主管Califford Tatum在民主、共和兩黨派出的代表陪同下，視察了選舉運作現場，所有工作人員也全力投入演練的過程。Tatum強調選舉的過程絕對是公平、公開、公正，請選民踴躍出來投票 。

有著20多年選務經驗的Tatum表示，他過去在華盛頓特區工作，與當地的華人 組織多有接觸，他也了解華人的文化，他們辦公室也聘請了多位能說中文的公職人員，未來在中國城也有兩個投票所，包括了早期投票，所有動作都顯示了他們非常重視華人的選區，希望提供大家更方便的投票方式。

哈里斯縣選務辦公室華裔召集人黃思賢（Shirley Wong)表示，為了 11 月 8 日的中期選舉，德州選舉法要求進行此測試，以驗證在即將舉行的選舉中將會使用的投票設備和選票能否正確顯示選票項目、登記選擇和製表結果。整個過程中，兩黨派都會派代表在場監察。這些選舉前程序通常在選舉前幾周完成。