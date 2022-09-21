拚連任 州長艾伯特民調領先 檢察長帕克斯頓選情看好

艾伯特州長競選連任，民調勝過民主對手。(艾伯特臉書)

離11月的期中選舉只剩七周，如無意外情況艾伯特州長與帕克斯頓檢察長可順利連任，但有許多項目是選民之間仍熱切爭議的，包括槍械管制、墮胎權利、選舉權利等，這些對州議員的選情有相當的影響力。

達拉斯晨報與泰勒德州 大學聯合進行的民調指出，艾伯特的支持度比歐洛克多9%，比上個月的7%更領先一些，以德州居民趨於保守的民風判斷，歐洛克在最後階段要想勝出，需要有像「奇蹟」(miracle)那樣的事件出現。

德州共和黨希望減少投票 所的數量，這是打擊低收入 階層選民投票意願的作法，而低收入選民多半支持民主黨。以聖安東尼奧所在的貝爾縣(Bexar County)為例，共和黨強烈要求把投票率低的投票所關閉，引起縣政委員與選舉事務官卡勒南(Jacque Callanen)之間激烈的辯論。9月6日那天縣政委員會宣布，為這次選舉開放51個提前投票所和251個選舉日投票所，但也表示還可能會增設一些選舉日投票所。

現任貝爾縣長尼爾森沃爾夫(County Judge Nelson Wolff)任職20年之後已宣布即將卸任，所以11月的選舉中一定會出現一位新縣長，民主黨籍的彼得薩凱(Peter Sakai)曾是地區法官，他將與共和黨的翠許德貝瑞(Trish DeBerry)角逐，德貝瑞曾擔任縣政委員。

德州檢察長(Attorney General)的選情原本相當激烈，上個月的民調指出現任檢察長肯帕克斯頓(Ken Paxton)與布朗士維爾民權律師蘿歇爾加薩(Rochelle Garza)之間支持度幾乎相等，但最新的民調指出帕克斯頓已領先9%。