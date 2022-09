八年級生暴打老師 被控重罪

德州鮑伊初中竟發生學生暴打老師事件。(Bowie Middle School網頁)

州西部偏鄉艾克特縣(Ector County),一位初中8年級男生因為使用手機 跟老師起爭執,他動手暴打老師的視頻在網路上瘋傳,警方隨即將這名男生逮捕,並控以「對公職人員重傷害」(aggravated assault of a public servant)的罪名。

艾克特縣獨立學區 (Ector County ISD)發言人麥克阿德肯斯(Mike Adkins)指出,9月7日那天在該學區的鮑伊初中(Bowie Middle School),一位8年級的男生竟然動手暴打老師,那位學生隨即被警方逮捕,學區也將對他進行嚴厲的處分。阿德肯斯表示,校園暴力的亂象在本地、在德州、在全國都在增長,學生和教職員都感受到極大的壓力,讓學習環境更為艱困。

那個暴力的場面被同學用手機錄下,隨後在社群媒體 上瘋傳,家長與社區人士看到以後咸感震驚,這種行為是完全無法被大眾接受的。

但不只是學生對老師動粗,老師也有做出不當行為的實例,8月31日那天在艾吉伍德學區(Edgewood ISD),一位老師因為對學生說極不專業的話,立即遭學區開除。學生所錄下的視頻中,那位老師對一位小學生說:你的存在讓我覺得困擾,你是個令人困擾的人類(The very fact that you exist annoys me! You are an annoying human being.)。

另外,發出暴力威脅的事件比實際暴力的事件更多得多,8月29日那天在格蘭德河市(Rio Grande City)的格魯雅學區(Grulla ISD),一名高中男生周末時在社交媒體上宣告,周一會帶槍到學校濫射,學區從家長獲悉此事後報警處理,那名學生被警方逮捕。另外,在洛克哈特學區(Lockhart ISD)的洛克哈特高中,女生廁所裡出現威脅將進行槍擊的塗鴉,隨後有幾位學生被警方逮捕。