美南華人健康義診日 500人參加

美福藥局負責人喻斌（左一）與負責此次召集的醫生的姜楠（圖中）醫生等合影。（記者封昌明／攝影）

由中華文化中心主辦，休士頓華人 醫生俱樂部及美福健康基金會協辦的「美南華人健康義診日」活動，9月18日在該中心乒乓球館熱鬧登場，現場吸引約500位民眾前往，自下午1時起，即有民眾扶老攜幼到達會場，人潮川流不息，義工們忙得不亦樂乎。哈里斯縣選務機構也到場宣導11月份的選舉。

負責現場佈置的中華文化中心，在執行長華啟梅的率領下，數十位年輕的義工井然有序地協助廠商擺放桌椅，引導民眾依序入列，不論是簡易的體檢或是飲用水的發放，都讓來到會場的民眾感到非常方便，臨走前還可獲得禮物一份，大家都很開心。

美福藥局的負責人喻斌則是動員全體員工到場擔任義工，從量血壓到測血糖，都獲得民眾的好評，是現場人氣最旺的攤位。

休士頓華人醫生俱樂部在會長豐建偉醫生的號召下，動員了近20位醫生到場為民眾義診，各種科目都有，從心臟科、糖尿病、風濕、腫瘤、腎臟、内分泌等都是各領域的專家，民眾紛就各自的症狀與醫生們進行親切的詢診。

主辦單位另外安排了四場醫學 和醫保相關的講座，由醫學專家和保險 專業人士主講。講座一： 腫瘤科普講座：劉冬欣醫學博士。講座二：老年健康及心血管疾病的預防：豐建偉醫學博士。講座三：新移民如何進入美國醫保體系：家寶保險陳慧博士。講座四：美福藥局經理符永豐力講解各種老人應注意的健康保健方法。