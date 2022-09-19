德州社媒審查法 聯邦法院解禁後生效

根據聯邦上訴法院裁定，德州有權要求社群媒體不得因觀點不同而刪除帖文。(Unsplash/Adem AY)

德州 一項禁止大型社交媒體公司基於政治觀點刪除用戶發帖的法律，可望在聯邦上訴法院16日作出裁決解除對該法禁令後生效。

休士頓紀事報報導，電腦與通信產業協會（Computer & Communications Industry Association，CCIA）在德州議會去年通過HB 20法案後控告德州政府，稱網際網路公司擁有憲法第一修正案（First Amendment）的權力來管理發布在其平台上的內容，並決定他們認為適合的分類。

然而，美國第五巡迴上訴法院（5th U.S. Circuit Court of Appeals）在16日裁決中，不同意原告關於HB 20法案違憲的論點，稱他們尋求保護「壓制言論自由」。

裁決指出「今天，我們拒絕認為公司擁有自由的第一修正案權，審查人們所說的話。」

CCIA認為，該裁決迫使科技公司平等對待各種言論，包括極端主義觀點。

該組織指出，「我們強烈反對法院判決。強迫私營公司平等對待平台上所有觀點，是將外國宣傳和極端主義，與體面的網際網路用戶處於平等地位，使美國人處於危險中。德州強迫私營企業同樣對待這些觀點，是不明智與違憲的。」

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）對法院裁決表示肯定，「聯邦法院獲得憲法和言論自由巨大勝利」。

最高法院於5月對該法下達禁令，第五巡迴上訴法院當天的裁決，可能意味著此案可能對在線言論產生廣泛影響，將再次提交高等法院審理。

HB 20法案去年通過，禁止每月用戶超過5000萬的社交平台，如臉書 、推特 、YouTube等，以「觀點」為由刪除用戶與其帖子。該法還要求他們公開報告有關內容刪除和帳戶暫停的訊息等。

外界認為，該法主要針對科技公司反保守偏見運動的一部分。2021年1月6日，華府國會大廈發生致命暴動後，推特永久禁止前總統川普（Donald Trump）煽動暴力，並清除7萬多與危險陰謀集團有關帳戶。

社交媒體平台高管否認根據用戶觀點刪除內容或用戶，但他們確實制定明確禁止欺凌、仇恨言論、危險錯誤訊息等內容相關政策。