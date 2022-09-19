H-E-B超市儲值卡 自家品牌5%回饋

受德州人喜愛的連鎖超市H-E-B推出儲值卡。(H-E-B網頁)

最受德州 人喜愛的連鎖超市H-E-B，12日(周一)推出儲值卡(debit card)，顧客如果用它來購買H-E-B自家品牌的商品，可以得到5%的退款。

H-E-B的官方推特新聞室(H-E-B Newsroom)網頁上，12日上午7時50分發布這項消息，營銷副總裁奈森(Ashwin Nathan)指出，這項新服務將給德州消費者提供減價和其他優惠，譬如從有H-E-B標誌的提款機取錢時不收服務費，如果用該卡支付手機 月費，可得免費的手機保險 (cell phone insurance)，只要是可用MasterCard的地點，都可用這張儲值卡。

早期H-E-B只經營雜貨(grocery)的生意，現在商品範圍大幅擴充，現在連居家用品(home goods)也賣，而店家的採購者常常會購入令人驚喜的商品，讓消費者有淘寶的樂趣，一有時間就想去H-E-B看看有什麼新東西。H-E-B自家的品牌有很多種，包括H-E-B、Hill Country Fare、Meal Simple、Field & Future by H-E-B、Home by H-E-B、Kodi、Cocinaware、H-E-B Kitchen & Table、GTC等。

另外，深受手工藝愛好者鍾情的「胖夸特店」(The Fat Quarter Shop)，將於10月3日為新的店址舉行破土動工典禮。胖夸特店創始人喬利(Kimberly Jolly)業餘時一直喜歡縫製「補綴被」(quilt)，她在2003年創立這家店，深受有此嗜好的人士光顧，現址是在奧斯汀南邊近郊的布達市(Buda) 2899 Business Park Drive。

經過將近20年的經營，喬利已選在布達市南邊只有幾哩的凱爾市(Kyle)斥資2500萬元興建一個大規模建築，地址是425 Plum Creek Meadows，預期在明年11月完工，屆時就會開始把布達店的物品開始遷往凱爾市的新址。