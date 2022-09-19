我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

德州人語／全民發錢 不是那麼簡單

德州人語
德州人語
德州人語

全美多個成市無收入或低收入人士，現在一年內每月可獲1000元，這是全國「全民基本收入」試驗計畫之一，這個構想是向一些最脆弱群體提供最低保證收入，縮小貧富差距，讓人們有機會建立更穩定的生活。這一計畫目前正在一些城市推行。

「全民基本收入」（Universal Basic Income，UBI）這一歷史悠久的社會學概念被大眾耳聞，是在上次大選中華裔楊安澤(Andrew Yang)2020年競逐民主黨總統提名時，他也用此作為政綱核心。不過大眾大多不理解其運作模式和原理，因此普遍認為，這又是極左政客的瘋狂想法，只會養懶人，讓人們不願工作。其實UBI並非簡單發錢，而如今試行的模式，其實也並非標準的「全民基本收入」。

恐怕會讓許多人意外的是，UBI其實不是左派政客一味籠絡窮人的手段，除了緣起於中世紀，到啟蒙運動後逐漸完善理論架構，到了近代更有一些地區都有嘗試。甚至連美國不只一位開國元勳都認為，國家的天然資源應該屬於每個國民，無論是土地、礦產、天然氣、森林等，而這些公共資源產生的收益應該分配給所有國民。這種想法隨後一定程度地體現在了林肯時代的「土地放領法」中，將耕地以極低價格分配給國民，大大推進了拓荒浪潮。

而在當前的美國，真正實踐了這一概念的，反而是共和黨主導的阿拉斯加州。該州從1976年起成立阿拉斯加永久基金，將石油資源的利得分給所有居民，幾十年來每年每人約能分到1600元。雖然不多，但這只是其中一項自然資源的實踐，且證明系統可行。

而UBI到如今更被人提起是因為，出現了一些新興的全民「資源」，其中尤其突出的就是大數據。

相比起傳統的資源開採自大自然，大數據採集自每一個人，也理應屬於每一個人。但實際上大數據帶來的收益，卻被落入了少數人的私囊。而犧牲了隱私被採集了數據的廣大民眾，絲毫沒有分得應有的利益。而同時隨著新技術的發展，會造成更多人失業，從新技術中獲得巨額利潤的大機構，將一部分利潤用於支持失業者的基本生活，似乎也合情合理。

此外在UBI的理論中，它與既往福利政策的最大的差別就在於，政策面向從弱勢群體轉向了全民。對於「養懶人」的擔憂，事實上在世界各地試行的範圍內，都有積極的成效，因為通常發的錢並不足以完全保障生存需要，需要領錢者自己也要稍作努力。而且UBI並非如同計畫經濟一般扭曲價格機制，吃「大鍋飯」，而本質上是一種二次分配的手段。而且這種直接的分配，繞過了國家的轉移支付，是相對來說更去中心化的一種分配，也弱化了中央政府或者大企業的支配能力。

利潤 阿拉斯加州 低收入

上一則

房屋起火 留意閃燃時刻致命

下一則

H-E-B超市儲值卡 自家品牌5%回饋

延伸閱讀

洛城新語／全民發錢 不是那麼簡單

洛城新語／全民發錢 不是那麼簡單
世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」
楊安澤鼓吹 低收入戶每月發1000元 全美多城啟動

楊安澤鼓吹 低收入戶每月發1000元 全美多城啟動
紐時背書 高德曼獲勝概率增

紐時背書 高德曼獲勝概率增
楊安澤創黨 讓亞裔有發聲平台 拚2024總統大選中有所作為

楊安澤創黨 讓亞裔有發聲平台 拚2024總統大選中有所作為
民調期待第三大黨 楊安澤有信心

民調期待第三大黨 楊安澤有信心

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資