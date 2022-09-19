房屋起火 留意閃燃時刻致命

燃燒實驗前，兩種家具環境的樣子。（記者趙健/製圖）

近日美國南部地區持續炎熱高溫 ，部分山區野火頻發，對民眾的生活造成了極大不便，同時也增加了火災地區民眾的生活安全隱患。

據聯邦緊急事務管理總署 (Federal Emergency Management Agency)數據顯示，在美國，每年僅住宅火災就造成超 3000人死亡。據後續調查顯示，在這些遇難者中，不乏有人是因為錯誤判斷了火勢的發展速度，從而耽誤逃離時間，最終遇難。

在火災發生時，火勢變化的整個過程中有一個極為重要的「閃燃時刻」。對於「閃燃時刻」這個概念，維基百科的解釋是，因為著火現場積聚大量可燃物質，在密封狀態下燃燒時，所產生大量煙霧形成「分煙層」，分煙層會流至室內其它地方並對這些地方造成輻射熱。這些地方的物品在受輻射熱影響後開始熱分解並產生可燃氣體。而這些火場頂部積聚的可燃氣體，會在溫度達到一定數值時，突然在一至兩秒間被火場的高溫自動點燃，繼而在一瞬間引起全場起火，從「失火狀態」瞬間變成「火海狀態」，這個瞬間通常是很難預測的。

用更通俗的話說，到達閃燃點的時刻，就是整個房屋從剛剛起火，到突然爆發大火的時刻。所以，到達閃燃點的時間長短，就意味著能獲得的從屋內逃生時間的長短，也決定了留給救援人員進行救援的時間長短。

一般來說，普通民眾對於這些專業概念較難有直觀的感受。對此，消防安全研究所(Fire Safety Research Institute)早前曾進行了一次針對閃燃時間的對比實驗。該實驗分別模擬搭建了兩個場景進行對比：一個是使用天然木製家具的住所環境，另一個則是以合成材料裝飾為主的住所環境，對兩者同時進行同等級別的燃燒測試，來觀察兩者在遭遇火災時到達閃燃點所需時間長短上的差別。

該實驗共進行了四次，每次得出的實驗結果數據都非常接近：使用天然木材家具的房間需要約30分鐘才會徹底進入全屋燃燒狀態，而使用合成材料家具的房間在不到5分鐘的時間就已經觸發閃燃，徹底變成火海。

實驗表明，木結構房屋是現代房屋結構中最經久耐用的結構之一。南加 地區居民住宅更是多為木質結構，生活中不乏見到各類壽命已經達到一百年以上的木製房屋，歷經數代人居住而使用狀況良好。而關於房屋內部的裝修和家具材料的使用，很多家庭會選擇延續純木質裝潢和家具，隨著時代的發展和各類創新材料的誕生，也會有相當一部分家庭傾向於使用其他合成材料包括仿木質感材料來滿足自己的需求。