恆豐網球賽 10月22日開打

欲報名者請掃描二維碼。

一年一度的恆豐杯網球賽又來了，今年2022的網球比賽將在Clements High School, 4276 Elkins Rd, Sugar Land, TX 77479，日期是2022年10月22和23號（星期六和星期天）舉行。星期六是小組循環賽，星期天是網球比賽的決賽。由於今年參加人數眾多，男子雙打是星期六早晨9點開始，混雙和老年組將在星期六上午12點開打，主辦單位將為大家提供午餐。

跟去年一樣，將會根據不同的要求分四個等級，每個等級將有兩個小組，每個小組四隊進行比賽，因此，參賽人數有限，請每位參賽選手報名從速。

由於這是成年人網球比賽，所以要求參賽選手必須是年滿40周歲，擁有醫療保險 ，一切意外事故都由個人保險公司負責，主辦方及場地提供者均不負責個人受傷或意外事故。

比賽分組：為了讓更多的人參與，比賽能夠公平和有競爭性，賽事將分為四個等級，A、B、C和D，具體要求如下：

等級A：男子雙打，高級組 (USTA 4.0以上)，只要求年滿40周歲即可

等級B：男子雙打，普通組 (USTA 4.0以下)，允許混雙、女雙和老年雙打組合參加，沒有年齡和性別限制。

等級C：混合雙打，允許女雙組合參加，只有性別限制，沒有年齡限制。

等級D：老年挑戰雙打，男子老年組合，年齡必須在60歲以上，如果是混雙或女雙組合，不受年齡限制，鼓勵女選手參賽。

比賽規則：本次比賽將分兩天進行，第一天是小組循環賽，每個等級將分為兩個小組，四支球隊進行小組循環，每隊至少要打三場比賽，小組循環每隊碰面一次，先贏八局的球隊為勝，每局打一次DEUCE， 第二次DEUCE就是局點，贏家獲得本局的勝利，不過，局點時接發球方可以選擇由誰接發球，除了混雙比賽，必須是男子接男子和女子接女子發球。

小組循環賽的前兩名進入第二天的複賽，在同一等級的兩個小組將進行交叉賽，第一名對陣第二名，勝者進入決賽。複賽將是淘汰賽，三盤兩勝，前兩盤像一般網球比賽，只是沒有DEUCE，40：40時就決定那一局的勝者，同樣，接發球方有選擇權。如果是前兩盤打成平手，那麼，第三盤將是搶十分比賽，那隊能以兩分優勢獲得十分，將獲得比賽的勝利。決賽也是同樣的賽制，每個等級將會產生一隊冠軍和亞軍，獲得比賽的優勝獎杯。

報名事項：每位參賽球員須繳納15美元（30美元雙打組合）的報名費，比賽當天收取。舉辦方將提供場地和比賽用球及中午午餐，在網上報名，主辦方將會郵件通知比賽的分組及具體事項。