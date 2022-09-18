殺害前妻新家庭 離職警員終身監禁

判處終生監禁且不得假釋的Stephen Broderick。（美聯社）

查維斯縣（Travis）解職員警、42歲的Stephen Broderick本周被判終生監禁且不得假釋，原因是他在2021年殺害35歲的前妻Amanda Broderick，17歲的繼女Alyssa Broderick與其18歲的男友Willie Simmons III。

Stephen Broderick 2020年遭到解職，原因是他涉嫌性侵 繼女Alyssa Broderick，不過法官在保釋後五個月取消他的電子腳鐐，檢方如今也因為Alyssa Broderick死亡而取消對Stephen Broderick的性侵控罪。

不過，Stephen Broderick在2021年探視兒子時，駕車衝向前妻家，並開槍殺害三人，不過兒子並未遭到毒手。檢方據信為了交換Stephen Broderick認罪，因此放棄對他求處死刑。

當初取消Stephen Broderick電子腳鐐的法官Karen Sage，這次又負責Stephen Broderick的殺人案。她在宣判後表示，她希望帶給遺族正義，但是現實是，現行制度下她沒辦法平息他們的怨怒，雖然能做的不多，但是她的心會伴隨者遺族，希望遺族終有找回心靈平和的一天。