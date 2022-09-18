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高中開設理財學程 教團：至少修一學期

編譯組／綜合報導
教育團體呼籲德州，應為高中生提供個人理財學程。（National Endowment for Financial Education）
教育團體呼籲德州，應為高中生提供個人理財學程。（National Endowment for Financial Education）

教育團體National Endowment for Financial Education的最新全美調查發現，90%的美國民眾認為，在高中畢業之前，至少應該唸完一學期或一學年的個人理財學程。雖然已經有15州建立這套制度，但是德州卻仍未安排相關課程。

National Endowment for Financial Education指出，他們的研究發現，在高中畢業前就瞭解理財的人，不只對於當前的通膨、學貸更為瞭解，在做出財務決定時也會更為理智、負責。

優點包括，大學畢業時的負債更少，選擇有補貼的貸款而非私人信貸，大學畢業後信用卡債也會更少，信用評分更高，「這些都是硬生生的生活負擔」，難怪已經成年的人有80%希望他們高中時念過理財課程，不然財務狀況也不會像現在一樣了。

但是新的理財課程會不會成為德州教師的新負擔？National Endowment for Financial Education指出，如果德州政府的資源分配公允，教師們應該不會反對，而且如果教師知道理財課程對學生未來人生的重要性，他們應該都會樂於參加。

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