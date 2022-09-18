西達拉斯公寓開發 明年初動工

總部位於休士頓的開發商Urban Genesis，計畫於2023年初，在西達拉斯開發一公寓社區。（Urban Genesis）

達拉斯晨報報導，總部位於休士頓 的開發商Urban Genesis，計畫於2023年初，在西達拉斯開發一公寓社區。

該建築商在北橡樹崖（North Oak Cliff ）的Bishop Arts社區完成多個租賃計畫。

如今，Urban Genesis計畫明年3月，於Borger街（Borger Street）的Singleton大道（Singleton Blvd.）上動工，建設一個五層Singleton Highland公寓樓，共150個多單元，預計斥資2000萬元，面積超過20萬5000平方呎。

目前計畫文件已提交給州政府，預計2024年初開業。

該公寓預計在佔地25畝的Trinity Green開發計畫旁的一處上建造。Trinity Green開發計畫涵蓋數百套公寓、連排別墅（townhomes）和一個公園。

Urban Genesis在北橡樹崖建造三個公寓社區。該建商近期正尋求批准，在West Northwest Highway和Lemmon Avenue的東南角附近建造三座公寓樓，約150多個單元。

其中，Bluffview Highline租賃社區，將取代位於達拉斯愛田（Love Field）北部的三座小型辦公樓和零售樓。

該開發商還在Inwood Road以北的Maple Avenue開發兩處新的出租物業計畫，Maple and Stutz Drive和Maple and Kimsey Drive，約建設130多個單元。

達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）是全美最大的公寓市場，開發中的公寓超過5萬套。