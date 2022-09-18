德州失業率4.1% 職缺增幅減緩

房市需求減緩，德州8月減少500個建築工作機會。（本報系資料照片）

德州 2022年8月的新增職缺只有1萬6400個，為2021年新冠爆發以來的最小增幅，主因是建築業與醫療業的就業 機會減少。同時間，德州的失業率也升到4.1%，新增5400人申請失業津貼。

8月新增1萬6400個職缺雖然將總職缺推升至1400萬人的新高，也比去年同期增加5.7%，但是增幅縮小代表德州可能也會隨著全美趨勢而遭遇挑戰，包括通貨膨脹、房市趨冷、能源價高等等。

8月的失業率雖然只比7月的4.0%略高一點，但是也反映了全美趨勢，失業率由3.5%升至3.7%。

整體來說，德州的就業表現一直優於全美，年增5.7%、即72萬6900個職缺，但8月的職缺增幅卻落後於紐約、肯塔基與維吉尼亞 。專家表示，年底長假雖然可能帶動職缺增加，但整體來說德州的就業情勢面臨逆風，接下來的三個月大概都是溫和成長。

雖然能源產業依然強勁，增加了1萬2000個職缺，9月還可望續增，但是建築業卻少了500個職缺，未來只能看地主是否有改作他用的新建需求了。

德州的勞動參與率已經回到疫前的水準，甚至創下新高，達到1459萬人，不過就算勞動人力充足，需求還是非常高，目前只是稍微好找人一點。