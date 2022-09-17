聖安東尼奧市電費退款 每戶平均30元

聖安東尼奧市議會15日(周四)通過規模34億元的下年度預算 案，其中包括給電力用戶的5000萬元退款，但每家用戶平均只得30元，令人慨嘆杯水車薪、微不足道。

德州 今年春季、夏季天氣暴熱，住家與企業必須大開冷氣維持人的舒適，但發電、供電業者因而大發利市，人民卻因電費大增叫苦連天。聖安東尼奧市政府擁有一間發電廠，名叫「CPS能源公司」(CPS Energy)，這間發電廠在熱浪中多賺了7500萬元。為了如何運用這筆意外之財(windfall)，市長、市民與市議會中出了許多意見，市長奈倫伯格(Mayor Ron Nirenberg)從一開始就堅決表示應該把其中的5000萬元退給市民。

這項退款的提議是與2023年的預算案併在一起的，在15日的預算案投票中，市議會以10票贊成、1票反對過關，唯一反對的市議員是代表第一區(district 1)的布拉佛(Mario Bravo)，他投反對票完全是因為他不贊成退款給電力用戶，因為30元的退款實在不會給市民帶來實際的利益，他希望把那筆意外之財用在給低收入 戶做隔冷隔熱(weatherization)的費用。

布拉佛的提議其實得到市議員卡斯提佑(Teri Castillo)和麥基羅格里格茲(Jalen McKee-Rodriguez)的支持，但那兩位市議員並沒有因而對整體預算案投反對票。

那5000萬元中的4250萬元，會直接退給CPS能源公司的用戶，依照用電量給予相當比例的退款額，平均是30元，應該會出現在11月份的電費帳單上。另外的750萬元會存入「住宅能源輔助基金」(Residential Energy Assistance fund)，作為給CPS能源公司個客的補助款。