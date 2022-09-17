農民曆預測 德州明年1月大降雪

2023年農民曆(Farmers' Almanac)預測明年1月德州 將有相當大的降雪 ，令經歷過去年世紀大寒的德州人不寒而慄，深怕電力供應又會出現問題。

美國農民曆已有200多年歷史，新出的2023年版預測下一個冬季會比一般年份要冷，降雨降雪量則與平均量大致相等。德州部分地區首度降雪會在今年12月底出現，但真正的寒流會在1月的第二周發生，到時北德州地區會有相當大的雪量。接著在1月的第四周，天氣會變得酷寒，中德州地區也會有大雪。

美國農民曆的主編珊迪鄧肯(Sandi Duncan)指出，今冬的情況不至於像2021年2月中旬，而且大雪主要是下在北德州，中德州像聖安東尼奧、斐特列堡、奧斯汀並不會出現暴雪。農民曆歷年來的預測，準確度在80-85%，成績相當不錯，譬如上一版預測今年夏季會是「滾熱」(boiling heat)，確實一點沒有誇張。

非營利機構「氣候中心」(Climate Central)剛出版的一份分析報告指出，從2000年到2021年之間，美國各地因為天氣問題而出現的斷電，一共發生了1542次，其中的180次發生在德州，是全國50州中最多的。密西根州以132次居第二名，接著是加州的129次，北卡羅萊納州的97次，賓州以82次居第五名。

這些斷電中58%是因為狂風暴 雨(high winds and rain)以及雷暴(thunderstorms)造成的，22%是因為冬季風暴(winter storms)肇禍。去年2月德州經歷的烏莉(Uri)就是屬於冬季風暴，在巔峰時段有450萬戶住家和商店斷電，調查報告把主要責任歸咎於「德州電力可靠性委員會ERCOT」(Electric Reliability Council of Texas)營運管理不當，以及地方政府沒有為那場風暴做好準備。