股市探底可進場？專家：11月再看

9月13日股市道指跌近1300點，創今年6月以來最大跌點，此時是否已探底為進場好時機？（unsplash圖片）

9月13日的股市被稱為2020年以來表現最差的一天，道指跌近1300點，史指跌幅則幾乎抹去了近期所有漲勢。14日則是微漲30.2點，15日卻又下跌逾百點。此時是否已探底為進場好時機？快退休 的人怎麼因應401K退休計畫？聽聽專家們怎麼說。

金融投資與財富管理專家林日昇表示，現在股市只有一個敵人就是通脹，美國所有其他基本數據都很好，每個人都有工作，房市穩定，租金還會上漲。 以前通膨是需求性引起的，加利息就會舒緩，這次通膨是供應不平衡引起，加利息未必能立竿見影。這次通脹比較困擾的是每次都有不同的元素。年初通脹體現在能源和供應鏈問題，明年通脹可能體現在食品和房租上面，聯準會 無法掌控租金，只能用加息壓低房價。而美國旱災導致食品價格上漲10%以上。

他表示，聯準會已認識到市場對聯準會加息和經濟衰退拿捏和平衡問題上的擔心，股市預計11月和12月後會好轉。原因包括聯準會在下周和11月加息後，基本會暫時收手。大公司的裁員新聞也會讓員工更努力工作，同時公司純利不受通膨影響，因為其成本上升比消費價格慢。公司第三季度財報10月初出來，如果數字還是很強，市場就有底氣反彈。烏克蘭戰爭也接近簽訂停火協議階段，歐洲也能藉此從俄羅斯換取能源，這些都要在10月到11月明朗。美國的中期選舉也是在11月，民主黨如果未來兩年控制議會，對經濟未必是壞事。也許會有能源政策來刺激經濟。

林日昇說，經濟看三個層面，包括有無工作、進出口和基本現金流。美國就業率和進出口赤字數據不錯，且美金現在很強，全世界錢流向美國。建議持有股票 的民眾繼續等待和觀望。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，股市和房價一樣總是上上下下，今年3月和4月股市也是跌宕很大，現在還不是抄底的適當時機。因為11月馬上就要選舉，兩黨權利分配對市場會有影響。短暫建議大家還是觀望比較好，至少等到選舉完會好一些。雖然過去幾個月也有人買空掙錢，但風險很大。如果追求穩當，還是放在低風險的地方。他預計明年會好一些，利息上漲對科技股衝擊很大，因為科技股對利息很敏感。

對於401K退休計畫，他表示，債券基金對快退休的人比較安全，尤其是有固定收益的債券，建議可短期投入一部分。 美國市場還是大家願意投資的地方，市場反轉的時候再增加投入。

投資專家馬小姐表示，現在通貨膨脹上漲超出預期，雖然油價下降，房市開始冷卻，但其他支出如旅遊、房租，外出服務等費用等，增加很多。總體通膨不降反升，因此造成13日股市下降。下周美聯儲還是會激進升息，此舉對經濟產生的影響是有滯後性的。尤其是房地產，要在六個月後體現。數據滯後性導致現在看不出太大影響，但未來會反應在企業盈利方面，因此可能會出現對經濟打壓過重的結果。

她表示，對於將退休的人，不該有過高股票持有比例，以保守保險為宜。如果持有股票，建議減持或做一些板塊調整，比如增加分紅和企業有現金流的基金或者股票。在高通膨下，短期預測的錯誤性會很高，只能做一些保守微調。如果離退休還有比較長時間，那麼時間會慢慢彌補現在的損失，市場總會反彈。但最好分散風險，不要專注一個企業。