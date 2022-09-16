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親子同樂 西南區管委會10月15日辦活動

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣第四區將於10月15日舉行親子同樂活動。該活動由西南區管委會、Sharpstown Civic Association 共同支持參與。(主辦單位提供)
哈里斯縣第四區將於10月15日舉行親子同樂活動。該活動由西南區管委會、Sharpstown Civic Association 共同支持參與。(主辦單位提供)

休士頓西南區管理委員會於14日舉行九月公共治安、環境與設計、經濟與商業等三個委員會的月會，這也是在董事會擴大、主席李雄連任後，管委會的第一次三個委員會的月會。

治安委員會例行議程中，由管委會範圍內負責治安的三個警察局，分別報告各項治安數據最近更新，以及一些案例處理。李雄特別表示，由管委會捐款安裝的40個監視器，希望管委會工作人員由負責單位處收集數據，並公布成果報告予管委會範圍居民，以讓大家更加瞭解管委會這部份改善治安的方式及成效進展。

中國城治安副委員會召集人Jonathan Shi 則重點報告最近一次會議討論大要，並表示會中一位王姓女士，身為產業受到搶匪襲擊的業主，發言詢問現場警方代表破案進度，也得到滿意答案。Jonathan Shi 認為這證明這類會議對促進區內警、民、管委會三方意見交流，確實是非常重要的。

劉姓警官(Lt. Lui )表示，根據各種區內犯罪及破案紀錄，整體犯罪率呈現下降。所以並非部分社區大眾所擔心的所謂犯罪案件日益嚴重，引發社區惶惶不安的狀況。

在治安會後的環境設計委員會，除了例行道路及其他設施修護、改建、保養外，包括休士頓近兩年各種受矚目的壁畫特案。如今年下半年的壁畫節工作提案，小組成員已結集20多萬經費，將在市內選定地點進行壁畫製作，彰顯不同地區文化特色及社區風貌。由於牽涉到壁畫地點是私人產業或公有空間的不同規定，還牽涉製作時多項如週邊交通狀況處理，會議中經討論，環境設計委員會主席Stephane Le Jr.暫定參考其他管委會經費數據，由負責提案代表補充資料，於本月稍後董事會繼續討論決定。

接下來的經濟及商業委員會，哈里斯縣第四區區長Jack Cagle 社區事務助理Bradley V. Mushinski 表示，將於10月15日(周六)，下午1至3時，於Bayland Park舉行「It's Fall Y'all」活動。此項活動由西南區管委會贊助，包括手工藝品、點心、遊戲及具季節特色的拍照機會。現場將準備數百個南瓜作為佈置，也是當令拍照背景。此項活動適合親子同樂外，公園也准許寵物進入。

李雄在會上提出「歡迎新遷入者」建議。李雄説，不論是新近進入的商家或住戶，應該受到西南區管委會的歡迎。他希望管委會可以提供新商家如剪綵的歡迎項目，也把負責西南區範圍的議員及其他公務代表容納進活動，幫助政策公布介紹、新生意的開展介紹。管委會也可以規劃將辦公室作多元應用，提供社區作為某些活動的場地，以更加強大家的意見交流。經濟商業委員會主席David Peters 則表示，感謝參與Liberty Fest 活動的義工們，也希望在月底前看到活動的總結報告，作為以後的改進參考。

管理區新任執行長Josh Hawes 也參與會議，並與在場管委會董事們及其他出席代表討論會務。

休士頓 警察 親子

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