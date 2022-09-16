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停辦3年 全僑健康日10月1日提供免費篩檢、諮詢

休士頓訊
第三十二屆休士頓全僑健康日10月1日舉行。(主辦單位提供)
第三十二屆休士頓全僑健康日10月1日舉行。(主辦單位提供)

停辦三年的全僑健康日將於10月1日 (周六) 上午9時到下午1時在休士頓華僑文教服務中心舉行。

當天提供多項免費健康篩檢，教育研討會，專科醫師健康諮詢，及醫療訊息和贈品攤位。免費健康篩檢項目有：HEB現場提供血糖篩檢(須空腹)、血脂篩檢(須空腹)、血壓測量、流感疫苗注射及次世代新冠疫苗追加劑注射。光鹽社也會現場提供B(丙)型和C(乙)型肝炎篩檢，同時發放腸道健康糞便潛血檢查包 (FIT)和協助乳房攝影及子宮頸抹片檢測登記。

當天多位專科醫師也會為你解答疑問，提供健康諮詢，包括家庭科Jeff Wang醫師與陳章靜蓮醫師、內科張文麗醫師與榮慧敏醫師、婦產科黃立民醫師、心臟科豐建偉醫師和腫瘤科王禮聖醫師。另外，提供醫療訊息的攤位有 HEB (免費口罩)，Wintech Medipro (免費口罩)、Advanced Healthcare Service／My Family Hospice、Windsor of Quail Valley - Skilled Nursing Home和光鹽社(癌症預防和健康教育)。

當天的教育研討會 (11時30時到下午1時)講員包括George Burnazian醫師將探討性病和猴痘／Monkeypox (有中文翻譯)。許環麟醫師將講解流行性感冒，林承興醫師也會介紹次世代COVID-19疫苗。

為了保護所有參加人員的健康，現場參加人員必需全程戴口罩，並保持社交距離。另外，參加血糖和血脂檢查者，必須空腹。

全僑健康日是由休士頓亞裔健康教育協會主導、聯合主辦社團有光鹽社、休士頓中華老人服務協會、H-E-B、休士頓中國護士聯誼會、慈濟基金會美國德州分會、世界華人工商婦女企管協會美南分會、休士頓華裔醫師協會、休士頓華僑文教服務中心。主辦單位特別感謝HEB提供瓶裝水和美而亷麵包店提供小點心及所有參與服務的醫師和義務工作人員。

休士頓 篩檢 流感疫苗

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