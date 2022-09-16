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初中生球賽腦死 家人決器捐遺愛

編譯組／綜合報導
道哈特初中二年級學生賈以爾坎西諾遺愛人間。(Dalhart Middle School臉書)
道哈特初中二年級學生賈以爾坎西諾遺愛人間。(Dalhart Middle School臉書)

位於阿瑪瑞洛(Amarillo)西北邊約一個半小時車程的道哈特(Dalhart)，一名初中男生在美式足球賽中失去知覺，送醫急救後仍不治，家人傷痛之餘捐出他的器官讓他能遺愛人間。

道哈特獨立學區(Dalhart ISD)總監傑夫伯德(Jeff Byrd)指出，道哈特初中(Dalhart Middle School)二年級學生賈以爾坎西諾(Yahir Cancino) ，9月1日(周四)在對日落初中(Sundown Middle School)那場美足賽中因為攻防衝撞失去知覺，教練馬上打電話召請急救人員，但他們無法讓坎西諾恢復呼吸心跳，救護直升機把他送到拉伯克市(Lubbock)的大學醫療中心(University Medical Center)，但那裏的醫生也回天乏力，坎西諾終被宣告為腦死。

坎西諾的母親阿拉瑟莉赫南德茲(Araceli Hernandez)3日(周六)上午在臉書上宣布了他的死訊，她表示「坎西諾一向樂於助人，如今他的許多器官可以捐出來幫助很多人，他一定願意家人這樣安排，醫院已定在5日(周一)晚間開刀取出他的器官，移植到其他人身上後，就彷彿坎西諾也還活在人間。」

社區人士正在協助坎西諾的家人度過難關，他們在籌款網站GoFundMe上開了一個專戶，希望社區與網路人士熱心捐助，安葬坎西諾的遺體。

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