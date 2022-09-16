我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

「妳的身體不是德州的，是妳的」加州侵門踏戶做廣告

編譯組／綜合報導
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

包括德州在內的幾個「紅州」再度遭到加州侵門踏戶，當地出現顯目的大型看板「妳的身體不是德州的，是妳的」；「需要人工流產嗎？加州能幫妳」。

民主黨籍的加州州長紐森15日開始以大型看版進軍七個共和黨執政州，宣揚需要人工流產的婦女都歡迎來到加州，這幾個州包括德州、印第安納、密西西比、俄亥俄、南卡羅來納、南達科他與奧克拉荷馬州。

紐森透過推特表示，在這七個最嚴格限制人工流產的地方設立看板，正是為了告訴當地婦女，加州不管她們身在何處都能提供人工流產服務，而且讓她們知道加州願意保護女性對自己身體的決定權。

看版還列出了加州剛上路的人工流產資訊網站「abortion.ca.gov」。這個網站除了提供人工流產的正確資訊，還包括加州會提供何種協助。另外，德州版的大型看板還諷刺當地政府，如「妳的身體不是德州的，是妳的」，「需要人工流產嗎？加州能幫妳」，以及常為反墮胎人士引用的聖經段落，「愛人如己，沒有比這再好的建議了」。

這已經不是紐森第一次在選舉年「涉足」別州內政了，早前他已批評過佛州州長德桑提斯與德州州長艾伯特，加上這次的看板攻勢，讓媒體再度開始議論紐森是否是在為2024年總統大選鋪路。稍早，紐森公開人工流產網站的時機也很微妙，當天稍早聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）才剛公布懷孕15周禁止墮胎的聯邦草案。

加州 德州 紐森

上一則

費城東北區發展會舉辦第二屆慶祝中秋嘉年華 展現中華風采

下一則

「蓄意忽略」彈劾傳票？ 費城檢察官遭控蔑視賓州議會

延伸閱讀

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁
服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費

服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費
紐森簽署精神醫療法院法案 明年10月舊金山等縣實施

紐森簽署精神醫療法院法案 明年10月舊金山等縣實施
四億元的宣傳戰

四億元的宣傳戰
加州州長紐森反對30號公投案 稱獨厚1公司

加州州長紐森反對30號公投案 稱獨厚1公司
加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

理財網站評比 10地不適合退休 德州盧柏克上榜

2022-09-14 12:07

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口