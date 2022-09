瑞斯兄弟烤肉店 登Bon Appétit最佳新餐廳

聖安東尼奧的「瑞斯兄弟烤肉店」名列全美50個最佳新餐廳。(Reese Bros Barbecue網頁)

經典美食 雜誌「好胃口」(Bon App étit)8日(周四)公布2022年全美50個最佳新餐廳名單,聖安東尼奧的「瑞斯兄弟烤肉店」(Reese Bros Barbecue)列名其中,該雜誌的食評家並且詳細推薦該店最可口的菜餚。

Bon Appétit雜誌是全世界最重量級的美食刊物,能夠被它評選為最佳,那絕對是非常榮耀的成就。瑞斯兄弟烤肉店是艾略特瑞斯(Elliott Reese)和尼克瑞斯(Nick Reese)兩兄弟新開設未久的餐廳,地址是906 Hoefgen Avenue,主打的兩大特徵是「高品質手工烤肉」(quality craft barbecue)和「南德州 風情」(South Texas flair)。在瑞斯兄弟烤肉店的Instagram網頁上,他們表示對能夠得到好胃口的推薦至感驕傲,以他們小小的營運團隊,能得到這樣的殊榮,大家對辛苦的成果非常興奮。

Bon Appétit推薦的幾樣菜餚包括:橡木煙燻上等牛胸肉(prime brisket)、熱熔起司香腸(queso fundido sausage)、波布拉諾起司通心粉(poblano mac’ and cheese)、豬排骨(pork spare ribs )、手撕豬肉(pulled pork)、秋葵烤豆(okra beans)、醃漬紅洋蔥(pickled red onions)等。瑞斯兄弟烤肉店和德州許多家最出名的烤肉店(譬如奧斯汀的富蘭克林烤肉店)一樣,不但不是每天開門,而且開門的幾天也只做午餐的生意,下午3點之前通常就賣光了。

這次的全美50個最佳新餐廳(50 Best New Restaurants in America)名單,德州一共有六家上榜,另外的五家是:拉伯克市(Lubbock)的「The Nicolett」、福和市(Fort Worth)的「La Onda」、嘉蘭市(Garland)的「El Rincon Del Maiz」、奧斯汀的「Birdie's」、奧斯汀的「Canje」。