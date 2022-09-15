挺台入聯 美南僑界辦聲援座談會

羅復文處長呼籲僑胞盡量發出聲量，告訴主流人士台灣的重要性。 (謝慕舜提供）

聯合國 第77屆會議，9月13日在紐約的聯合國大樓正式揭開序幕，美南地區的社團領袖及僑胞也選於當天晚間，在休士頓 僑教中心舉辦了一場聲援台灣加入聯合國座談會。

休士頓僑教中心主任王盈蓉感謝座談會由僑務委員陳美芬、劉秀美、陳建賓，僑務諮詢委員宋明麗、黎淑瑛聯合發起，鼓勵僑胞聲援台灣加入聯合國。會上播放了中華民國 僑務委員會，童振源委員長對海外僑界支持台灣加入聯合國的講話，並播放外交部「世界的幫手」文宣短片，說明台灣在世界的重要性。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長表示中國大陸並未遵守聯合國的規章。以飛彈擾亂台灣，違反了禁止使用武力，以和平方式解決爭端的聯合國憲章規定。因此他希望美南地區的僑胞，能站出來替台灣發聲，告訴主流人士，台灣有能力加入聯合國，不要因為認為不可能加入而不禁聲。

陳美芬表示，過去兩年台灣因新冠疫情，增加在國際間的能見度，使得美國人士漸漸都知道了台灣，對台灣是有加分作用。

劉秀美表示，美國聯邦參議院外交事務委員會，對2022年的台灣政策法，14日將進行最後審議，最終如果能順利通過，台美在外交上就可以互設代表處，是外交政策上的一項突破。

宋明麗知道台灣要能加入聯合國，這個願望難度很高，但她覺得我們還是要做。黎淑瑛表示世界華人工商婦女企管協會，以行動來支持台灣成為世界衛生組織觀察員；並從2018年起，北美地區的世華代表，經常送議題進華府DC，為僑胞爭取權益。

人在台灣的陳建賓，當天以網路方式參加會議，他感到台灣民眾及媒體對加入聯合國議題相當冷淡，反而是旅居海外的僑胞特別重視，也使得這個任務，很自然的落在海外僑胞身上。

世台聯合基金會執行長林鋕銘表示這條路漫長崎嶇，並分享過去13年，該會以做公益方式獲得許多國際友人的認同，讓該會以民間團體身分獲得一些進展。

聖湯瑪士大學國際研究講座教授葉耀元，當天斬釘截鐵的提到聯合大會的2758號決議，中華人民共和國已經在聯合國取代了中華民國，未來不管我們用中華民國、台灣或任何名號，只要中國大陸在聯合國的一天，我們是絕對無法進入聯合國。因此他同意世台基金會過去的做法，盡量為台灣創造有利環境，以台灣現有的優勢幫助國際需要幫助的國家，藉以獲得認同及提升國際地位，加大支持台灣進入聯合國的聲量。

屬於年輕一代的周建佑則提到，在美國是台灣新世代最容易爭取美國主流支持的地方，因此希望藉由FAPA爭取到下一代子女繼續加入，以草根外交的方式，訴求台灣重要性，爭取更多的支持力量。