達福區慶教師節 10月1日線上敬師

工作人員線上合影。（孟敏寬提供）

為慶祝一年一度教師節，達拉斯中文學校聯誼會，將於10月1日舉辦慶祝教師節線上敬師活動，當日除了表揚在海外教學多年的績優教師們之外，也邀請到在美國亞利桑納州 錢德勒市 Tarwater Elementary 主任、幼兒園老師和學區的教育公平組織團員江俊儀老師做教學經驗傳授，歡迎對中文教學有興趣的老師或家長一起參加。

2022年達福區慶祝教師節活動，因應新冠疫情的發展，以及老師們的健康安全考量，將以線上研習方式取代餐敘。這是由中華民國 僑務委員會贊助、達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動，也邀請休士頓華僑文教活動中心王盈蓉主任一起共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。

會中，邀請目前任職美國亞利桑納州錢德勒市（Tarwater Elementary ）低年級主任江俊儀擔任主講嘉賓，分享用於日常單詞學習、引導閱讀和寫作的學習中心模式，以學生共同參與的策略，通過實踐學習中心的實踐，將參與者投入老師所設計的各種遊戲中，並利用學生學習的各自目標，將參與者在有趣的日常學習中心輪換，來加強中文詞彙和閱讀能力。

江俊儀講座內容豐富充實，在全美各地廣獲老師們的好評。此次講座主題為「提升學 生語文程度的合作式學習」，講座於當晚7時30分至9時30分以中文進行。講座免費，網址、密碼將於報名後，上課前發送，報名網址：https://forms.gle/FFek8NnFzaQxU4rKA。