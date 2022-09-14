休士頓僑界歡聚 慶111年雙十

羅復文(左三）偕辦事處及中心同仁向僑界表達謝意。 （黃依莉提供）

休士頓僑界雙十國慶籌備會日前在華僑文教服務中心展覽廳舉辦「111年國慶系列活動開幕典禮」，籌備會主任委員江麗君、副主委孫玉玟歡迎駐休士頓臺北經文處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員陳美芬及劉秀美、僑務諮詢委員黎淑瑛、王秀姿，以及各界僑領與社團代表參加；德州 州議員Jacey Jetton等政界代表出席為活動剪綵，同祝中華民國 生日快樂。

江麗君表示，今年國慶在全僑踴躍參與下舉辦20項不同型態活動，靜態有園藝介紹、臺灣書畫展、藝文沙龍、花藝展；動態有野外踏青、國旗風箏飛揚、福遍縣馬車遊行、高爾夫球賽、懷舊金曲演唱、美食烹飪、國臺客語歌唱及英語口說比賽等，每項活動精采可期，歡迎大家踴躍參與，用行動表達對中華民國的支持，凝聚僑心，做好國民外交。

羅復文致詞時首先感謝僑界對辦事處及中心的支持，看到慶籌會舉辦這麼多的活動，他深深感謝大家的付出；在後疫情 時代，臺灣面臨許多挑戰，還請各界與臺灣共同努力，團結一致，發揮僑胞在海外的力量。

王盈蓉則感謝大家齊聚一堂共慶中華民國111年國慶，並表示，江麗君主委來自香港，今年願意承擔重任，展現出不分國籍、地域、黨派，共同堅定支持中華民國臺灣的意念。Jacey Jetton表示他太太的雙親皆來自中國大陸，為了民主自由及更好的生活機會，不辭千里來到美國追尋美國夢，臺灣一直以來秉持自由民主價值，相信德州與臺灣的關係會更加堅固。