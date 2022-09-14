德州人語／蘋果沒漲價 美2023經濟要衰退？

德州人語

萬眾矚目的蘋果 秋季發佈會，除了琳瑯滿目的產品更新換代外；最引人矚目的，就是iPhone手機 的定價。在高通膨與全球供應鏈混亂的大背景下，蘋果讓一眾分析師大跌眼鏡，沒有為新iPhone漲價。連手機界大明星都擔心漲價可能賣不動，而選擇默默承擔陡然增高的成本；美經濟之前景，可見一斑。

蘋果秋季發佈會前，華爾街分析師普遍預測，消費者將迎來史上最貴iPhone，蘋果很可能將新款iPhone的售價調高100元。標準規格的iPhone 14，從原來的799元，升至899元；旗艦版iPhone 14 Pro Max，起價從1099元，升至1199元。不過最終這些漲價預測沒有成真，果粉依然可以用與此前相同的價格，買到新的蘋果手機。

iPhone 14沒有漲價，是因為蘋果擔憂升級幅度不大，不足以令消費者買單嗎？據調研公司Canalys最新報告顯示，即使通膨壓力罩頂，iPhone的需求依然居高不下。2022年第二季度，iPhone占全球智慧手機出貨17%，位居第二，占比較去年同期的14%有所提升。說明消費者對蘋果手機十分買帳，只要新產品不要太差，就會有大量果粉爭相掏腰包購買；更何況iPhone 14，還有「動態島」這樣頗為亮眼的新功能。

倘若不是對新產品的升級幅度沒有信心，那維持原價，是因為產品成本控制得當嗎？蘋果手機主要的組裝地點中國，過去一年因動態清零政策，持續有封城事件發生。例如主要代工iPhone的富士康深圳、成都、鄭州生產線，及上海周邊地區的零部件供應商，都受到不同程度的封城影響。蘋果今年4月在財報電話會議中，財務長梅斯特里直言，中國封城導致的供應鏈瓶頸，恐讓蘋果營收損失40億至80億美元。

除了生產方面的成本走高，位於美國本土的設計成本，也在不斷攀升。美國通膨壓力巨大，儘管聯準會持續升息，但7月的消費者物價年增仍然達到8.5%。飛漲的物價，早已令普通民眾苦不堪言；總部位於北加州灣區的蘋果公司，自然也不能倖免。根據個人理財網站GOBankingRates的研究報告，全美最難負擔生活的十個城市中，有五個在北加州灣區，其中之一就是蘋果總部所在的庫比蒂諾（Cupertino）。為了讓員工能負擔得起當地的生活，蘋果的薪資、福利待遇等開銷，想必也會跟著通膨一併上漲。

既然不是因為對新產品沒有信心，也不是成本控制得當；蘋果沒有選擇漲價，只可能是擔憂在經濟可能衰退的大環境下，漲價的產品很可能賣不動。畢竟在生活壓力面前，消費者對價格變動非常敏感。價格不變，可能還會衝動消費；價格上漲，難免會再多想想「是否真的需要購買新手機」。

蘋果作為市值曾一度超過3兆元，且在行業內處於龍頭地位的巨無霸企業，都因預判2023美國經濟可能衰退，而不為其新產品漲價，選擇獨自承擔陡然增高的成本。管中窺豹，美國經濟前景著實不太妙。