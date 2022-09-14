理財網站評比 10地不適合退休 盧柏克上榜

全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

個人理財網站「荷包袋」(WalletHub)，日前發布了美國2022年老年人退休 、安家的最佳和最差地點清單。其中全美十個最不適合退休的地方，德州 盧柏克(Lubbock)上榜。而十個最佳退休城市中，德州掛零。

退休不僅是有足夠的財力保障來辭掉朝九晚五的工作，也意味著要尋找一個安全舒適的地方生活，可以很好地獲得醫療保健，尤其是在近兩年新冠疫情導致生活發生巨大改變的情況下，選擇一處適合退休的地方尤為重要。WalletHub網站對全美182個城市進行排名，推薦人們選擇在哪裡退休最合適，又有哪些地方不適合退休生活。這些排名的依據基於可負擔性、活動、生活質量，以及醫療保健。

十個最不適合退休的地方，加州 占三個，分別是加州中央谷地的士德頓（Stockton）、南加內陸的庫卡蒙加牧場和聖伯納汀諾。此外在這個名單中的地方還包括德州盧柏克(Lubbock, Texas)、堪薩斯州的威其塔市(Wichita, Kansas)、馬里蘭州的巴爾的摩(Baltimore，Maryland)、華盛頓州的溫哥華（Vancouver, Washington）、密西根州的底特律（Detroit, Michigan）、新澤西州的紐瓦克（Newark, New Jersey）、康乃狄克州的布里奇波特（Bridgeport, Connecticut）。

網站同樣評出了全美最適合的十大退休地點，加州的舊金山名列其中。十大退休勝地還包括南卡羅來納州的查爾斯頓(Charleston, South Carolina）、佛羅里達州的奧蘭多（Orlando, Florida）、俄亥俄州的辛辛那提(Cincinnati, Ohio）、佛羅里達州的邁阿密（Miami, Florida）、羅德岱堡(Fort Lauderdale Florida)、亞利桑納州的史考次岱爾（Scottsdale, Arizona）、德拉瓦州的威明頓（Wilmington, Delaware）、佛羅里達州的坦帕（Tampa, Florida）、猶他州的鹽城湖（Salt Lake City, Utah）。在這十大退休勝地中，佛州共占了四個。