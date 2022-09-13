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休士頓亞裔商會企業家高管班 開始報名

【休士頓訊】
休士頓亞裔商會企業家高管培訓班即日起開始報名。 （記者封昌明／攝影）
休士頓亞裔商會企業家高管培訓班即日起開始報名。 （記者封昌明／攝影）

由休士頓亞裔商會（Asian Chamber of Commerce）開設由富國銀行（Wells Fargo）獨家贊助的企業家高管培訓班即日起，開始接受報名。由於疫情的關系，去年的高管培訓班曾改為線上課程，今年的課程將再次回歸線下。

此次管培班將於2022年10月8日正式開課，主要的課程保留了往屆學員一致認爲最實用的商業計劃制定，財稅專業知識，勞工進出口稅法，政府及大企業合同投標等內容；今年還增加了大家關注的商業貸款，估值併購和CRM管理系統等課程。

2022年的企管班組委會，沿襲亞裔商會的優良傳統，都是由往屆的企管班學員組成。本次組委會主席為趙昊陽， 委員包括成林，王軼平， Jennifer Wilkerson，羅軼， 顧問包括康寧，陳帆，荊哲浩。

企管班的宗旨是希望通過這個平台，能幫助更多的亞裔小型企業及個人，讓學員在知識面和社交網方面都有更進一步的提升；爲亞裔商圈營造一個更適合於當地經商環境的氛圍，把亞裔小企業的整體競爭力逐步提升，從而擴大在主流市場的佔有份額。

此次企業家培訓班主要課程包括商業計劃、財務、金融、市場營銷、合同法和勞工法、併購等，共10周課程。每周六上午9時至中午12時上課，並有早餐交流、講師授課、問答、講師和學員互動，預計今年10月8日開課。

各個科目均由相關領域的成功企業家/專家主講和分享成功經驗，全程以中文授課爲主。註冊費用：每人988元。贈送價值200元的亞裔商會個人會員資格一年。授課地點：Origin Cowork, 1000 N Post Oak Ste 200, Houston, TX 77055。報名註冊網站: https://asianchamber-hou.org/execprog。本期培訓班只招收25名學員，額滿爲止。報名截止日期爲9月30日。由於名額有限，組委會保留其最終錄取決定權。本期不能參與者，將被安排在下一期。

亞裔 勞工 貸款

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