Arthur Storey公園 中式涼亭動土

來賓們在醒獅團鑼鼓喧天中為涼亮舉行動土典禮。 （主辦單位提供）

9月10日是農曆中秋佳節，從上午開始，休士頓華埠 就車水馬龍，掩不住的節慶喜氣，更增添了適逢周末的歡娛氣氛。加上在連續數日地區氣象偶爾雷震雨之後，晴朗明爽的秋陽，照耀來去匆忙的車輛及人群，使市景看來愈發欣欣向榮。

在繁忙的百利大道及八號路交叉口附近，為市民熟悉及喜愛的Arthur Storey 公園邊綠草坪上，佈置了幾個活動棚，以及上繪中國式涼亭的彩色畫板，吸引著來往車輛及行人的囑目。這是國際區管理委員會及西南區管理委員會歡喜迎接的好日子，一座由哈里斯縣(Harris County)在此地點支持建造的涼亭，於10日上午10時吉時啟動動土典禮。

儀式由哈瑞斯縣第四區區長Jack Cagle 主持，自從今年春天行政區重劃後，Cagle 區長面對新劃入區內的國際區管委會及西南區管委會範圍，他積極主動的藉著各種活動及場合，與民眾接觸，以暸解大家的意見及看法。 負責策劃的建築師李兆瓊表示，此計劃他與重劃前的負責區長討論多年，但是都沒有下文；但自從此地劃成Cagle 區長的範圍後，李兆瓊與他第一次談到，Cagle 就欣然認同並立刻進行，很快得到哈里斯縣支持。

Cagle 致詞時表示，在多元族裔及文化組成的華埠地區，於此地人喜歡的公園中建立這樣一座涼亭，再合適不過了。他更表示涼亭的興建，可以豐富公園及周邊地區居民的休閒生態，讓居民在疫情後的生活環境及活動品質更美好。國際區管委會主席李蔚華及西南區管委會主席李雄也分別致詞，表示非常高興看到涼亭計劃開始，對休士頓西南華埠及周邊整個範圍，都具有文化及生活品質的標誌性意義。

西南區管委會主席李雄，為了涼亭的動土典禮，特別穿上了傳統寶藍色中式外衣，而且搭配了牛仔領扣及牛仔靴；和經常穿著牛仔靴搭配一頂牛仔帽的Cagle 區長，互相成為視覺元素的最佳襯托，完美呼應動土儀式的意義。

而不論是Cagle 區長、李雄和李蔚華兩位主席，以及建築師李兆瓊，都提到華人文化中「一家親」的特徵。而且這種情誼也擴展到與不同文化及族群之間的相處。歷來美國如一個大溶爐的概念，更可以豐富成如美南地區的著名食物Gumbo濃湯，大家在一個鍋子裏，各自發出獨特香味互相影響，但不失原本口感特色。

李兆瓊建築師更進一步表示，中秋節這個日子是特別挑選的，具有獨特的文化意義又喜氣吉祥，而且包括動土的時辰也經過挑選。而10日上午，天高氣爽加上藍天綠地的環境，第四區還出動介紹資料、兒童現場遊戲，以及波霸咖啡、泰茶攤位，使動土儀式現場很像美麗秋日周末家人朋友休閒同樂場合。

潮州會館的舞獅團在預定時間展開熱鬧演出，貴賓們更拿出紅包餵給獅子求取一切吉祥如意。舞獅團的少年成員之後更表演了精彩國術。Cagle 區長不但遵從習俗拿著包菜和橘子和舞獅團合影，還拿著動土儀式的工具鏟子，當棍棒及大刀擺了幾個有模有樣的身手。

隨後在吉時準時舉行的動土儀式，使整個氣氛更生動熱鬧，包括Cagle 區長、李兆瓊建築師、管委會主席李雄李蔚華，以及包括David Peters, Stephan Li 等在內的兩個管委會到場董事，及其它貴賓們在涼亭計劃的彩色畫板前，一起剷土並歡呼拋起，留下開心的典禮影像。

在場還有兩位女性貴賓，包括亞裔 社區熟悉、前不久才由日本天皇授獎的Donna Fyjimoto Cole，她表示在休士頓看到中式涼亭的興建非常高興，市內日式建築地標也希望由日裔主動注意維護並介紹。另一位Alexandra del Moral Mealer 是文武雙全的現代女性，學經歷驚人，將代表共和黨於11月選舉挑戰哈里斯縣長寶座。