Arthur Storey公園 中式涼亭動土
9月10日是農曆中秋佳節，從上午開始，休士頓華埠就車水馬龍，掩不住的節慶喜氣，更增添了適逢周末的歡娛氣氛。加上在連續數日地區氣象偶爾雷震雨之後，晴朗明爽的秋陽，照耀來去匆忙的車輛及人群，使市景看來愈發欣欣向榮。
在繁忙的百利大道及八號路交叉口附近，為市民熟悉及喜愛的Arthur Storey 公園邊綠草坪上，佈置了幾個活動棚，以及上繪中國式涼亭的彩色畫板，吸引著來往車輛及行人的囑目。這是國際區管理委員會及西南區管理委員會歡喜迎接的好日子，一座由哈里斯縣(Harris County)在此地點支持建造的涼亭，於10日上午10時吉時啟動動土典禮。
儀式由哈瑞斯縣第四區區長Jack Cagle 主持，自從今年春天行政區重劃後，Cagle 區長面對新劃入區內的國際區管委會及西南區管委會範圍，他積極主動的藉著各種活動及場合，與民眾接觸，以暸解大家的意見及看法。 負責策劃的建築師李兆瓊表示，此計劃他與重劃前的負責區長討論多年，但是都沒有下文；但自從此地劃成Cagle 區長的範圍後，李兆瓊與他第一次談到，Cagle 就欣然認同並立刻進行，很快得到哈里斯縣支持。
Cagle 致詞時表示，在多元族裔及文化組成的華埠地區，於此地人喜歡的公園中建立這樣一座涼亭，再合適不過了。他更表示涼亭的興建，可以豐富公園及周邊地區居民的休閒生態，讓居民在疫情後的生活環境及活動品質更美好。國際區管委會主席李蔚華及西南區管委會主席李雄也分別致詞，表示非常高興看到涼亭計劃開始，對休士頓西南華埠及周邊整個範圍，都具有文化及生活品質的標誌性意義。
西南區管委會主席李雄，為了涼亭的動土典禮，特別穿上了傳統寶藍色中式外衣，而且搭配了牛仔領扣及牛仔靴；和經常穿著牛仔靴搭配一頂牛仔帽的Cagle 區長，互相成為視覺元素的最佳襯托，完美呼應動土儀式的意義。
而不論是Cagle 區長、李雄和李蔚華兩位主席，以及建築師李兆瓊，都提到華人文化中「一家親」的特徵。而且這種情誼也擴展到與不同文化及族群之間的相處。歷來美國如一個大溶爐的概念，更可以豐富成如美南地區的著名食物Gumbo濃湯，大家在一個鍋子裏，各自發出獨特香味互相影響，但不失原本口感特色。
李兆瓊建築師更進一步表示，中秋節這個日子是特別挑選的，具有獨特的文化意義又喜氣吉祥，而且包括動土的時辰也經過挑選。而10日上午，天高氣爽加上藍天綠地的環境，第四區還出動介紹資料、兒童現場遊戲，以及波霸咖啡、泰茶攤位，使動土儀式現場很像美麗秋日周末家人朋友休閒同樂場合。
潮州會館的舞獅團在預定時間展開熱鬧演出，貴賓們更拿出紅包餵給獅子求取一切吉祥如意。舞獅團的少年成員之後更表演了精彩國術。Cagle 區長不但遵從習俗拿著包菜和橘子和舞獅團合影，還拿著動土儀式的工具鏟子，當棍棒及大刀擺了幾個有模有樣的身手。
隨後在吉時準時舉行的動土儀式，使整個氣氛更生動熱鬧，包括Cagle 區長、李兆瓊建築師、管委會主席李雄李蔚華，以及包括David Peters, Stephan Li 等在內的兩個管委會到場董事，及其它貴賓們在涼亭計劃的彩色畫板前，一起剷土並歡呼拋起，留下開心的典禮影像。
在場還有兩位女性貴賓，包括亞裔社區熟悉、前不久才由日本天皇授獎的Donna Fyjimoto Cole，她表示在休士頓看到中式涼亭的興建非常高興，市內日式建築地標也希望由日裔主動注意維護並介紹。另一位Alexandra del Moral Mealer 是文武雙全的現代女性，學經歷驚人，將代表共和黨於11月選舉挑戰哈里斯縣長寶座。
休士頓最老的姊妹市協會休台姊妹會也有兩位理事成員施惠德醫師、Alicia Liu 代表到場。由休台姊妹市協會代表台北市多年前贈送休士頓市府的「敦睦亭」，修復工程也即將在荷門公園展開，同樣由李兆瓊建築師的公司負責。新舊兩座中式涼亭到時將在兩個著名公園一起展現亞洲園林休憩文化的精髓風華，意義份外深遠。
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