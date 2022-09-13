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德州送逾萬非法移民 搭巴士至美東

編譯組／綜合報導
德州已送超過萬名非法移民搭乘巴士至東岸。（Foxnews）
德州已送超過萬名非法移民搭乘巴士至東岸。（Foxnews）

休士頓紀事報報導，自4月以來，德州已向華盛頓、紐約和芝加哥運送超過1萬名非法移民，德州州長艾伯特（Greg Abbott）試圖向拜登（Biden）政府施壓，以幫助緩解過境人數激增帶來的影響。

艾伯特9日表示，過去五個月裡，該州向華盛頓運送7900多人，向紐約運送約2200人，向芝加哥運送300人。這些移民中，許多人正等待庇護申請聽證會，他們被送上巴士，以便與這些地區的親友團聚。

共和黨人艾伯特，將巴士方案描述為對民主黨政客的懲罰。他說，民主黨政客未能提出解決，導致非法越境造成邊境紊亂。德州在這些巴士方案上已花費1200多萬元。

亞利桑那州於5月開始追隨德州腳步，花費超過半數300萬元，將1500多名尋求庇護者送往東岸。

本周早些時候，華盛頓市長鮑瑟（Muriel Bowser）宣布進入公共健康緊急狀態（public health emergency），以應對巴士計畫。她還宣布，該市將斥資1000萬元設立一個新辦公室，替來自德州和亞利桑那州移民提供支持服務。

紐約市和芝加哥市長也批評艾伯特方案，並要求提供額外聯邦資源與私人捐款支持移民。

德州 非法移民 芝加哥

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