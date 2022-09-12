神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特

神秘組織花費600萬元，計畫在11月前購買電視廣告，針對尋求連任的德州州長艾伯特。（CBS）

休士頓紀事報報導， 一個神秘組織在11月大選前，購買至少600萬元電視廣告，針對尋求連任的現任州長艾伯特（Greg Abbott）。民主黨 州長候選人歐洛克（Beto O'Rourke）對相關事件表示不知情。

由「可能更糟糕有限公司」（Coulda Been Worse LLC.）購買一分鐘廣告，9日起在電視上播放。廣告詳細列出在艾伯特監督下發生一系列重大災難事件，包括烏瓦德（Uvalde）校園槍擊 案、2021年德州 電網崩潰等。「其中任何一個事件對德州來說，都可能是個可怕的恥辱」旁白說。

廣告最後，以一段艾伯特在烏瓦德小學大屠殺事件後「可能更糟糕」的片段結束。此句話逐漸成為艾伯特批評者聚會時的口號。艾伯特發表評論的同時，讚揚執法部門對槍擊事件反應，然執法人員在這起事件中，因花了一個多小時與槍手對峙遭受廣泛批評。艾伯特隨後說，他發表評論時「被誤導」。

隨著艾伯特與民主黨挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）競爭逐漸白熱化，該廣告投注使選情更升溫。整個夏天，艾伯特在民意調查中，以個位數領先歐洛克。

「可能更糟有限公司」的背景至今神秘。紀錄顯示，上月底，一個同名組織在Delaware州註冊為有限公司。該州擁有全國最寬鬆公司法而臭名昭彰，允許人們在那裡成立公司，同時幾乎不必提供有關他們自己的公共訊息。

作為有限公司，該集團不須像更傳統的政治行動委員會那樣，立即遵守德州披露其捐贈者要求。若該組織符合德州對政治委員會定義：「兩個或兩個以上者，以接受政治捐款，或進行政治支出為主要目的，則須像德州道德委員會註冊，遵守披露捐贈者要求」。但目前該公司是否符合上述定義仍不得而知。

此情況並不尋常，但並非前所未聞。德州聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）和其他民主黨現任議員，從維吉尼亞州一家名為Better Jobs Together的公司實體電視廣告中受益。