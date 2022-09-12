我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

西休士頓眼鏡店 2度遭武裝搶劫

編譯組／綜合報導
西休士頓一家眼鏡店，日前在光天化日下遭武裝搶劫。監控畫面顯示歹徒用槍指著工作人員背後。（KHOU 11截圖）
西休士頓一家眼鏡店，日前在光天化日下遭武裝搶劫。監控畫面顯示歹徒用槍指著工作人員背後。（KHOU 11截圖）

KHOU 11電視台報導，西休士頓富裕區譚格塢（Tanglewood）Pro Optix Eye Care眼鏡店，日前遭武裝人員搶劫，搶走多付價值不菲的名牌眼鏡框。這是該店幾個月來，第二度成為歹徒目標。

店主兼驗光師馬利克（Sana Malik）認為，槍劫名牌眼鏡框是近期趨勢，「我們很容易成為歹徒目標。」鏡框被歹徒搶劫後，他們會以三分之一的價格放上網出售。

馬利克說，她考慮在店門上安裝門鎖，還想安裝緊急按鈕。

馬利克談起店裡發生的可怕事件，仍心有餘悸。她說，事情發生在2日下午2時左右，當時員工和一名顧客在店裡。

一位帶著太陽眼鏡、棒球帽、臉上摀著臉巾的男子進來後，請工作人員出示古馳（Gucci）鏡框。馬利克說，就在那時，那名男子拔出手槍，抵在工作人員背後，另外兩名男子隨後進入商店，其中一人有槍，強迫每個人坐到桌子後面的地上。

馬利克說，「他們一直要求現金。我告訴他，我們不帶現金，你要什麼就拿走什麼。」

從監控畫面上可看到，接下來五至八分鐘內，三人搜刮牆上、櫃子裡的眼鏡框。馬利克說，「這是價值5萬元的庫存，我們當時無法打電話尋求協助，他們有很多時間犯案。」

她說，「我很難解釋當時腦子想的是什麼。我只想保持冷靜，按照指示行事。」

這是幾個月以來，該店第二度遭搶。「這次是武裝搶劫，還好沒造成人員傷亡，但非常令人不安。」

監控畫面顯示，武裝搶匪搶劫眼鏡店。（KHOU 11截圖）
監控畫面顯示，武裝搶匪搶劫眼鏡店。（KHOU 11截圖）

休士頓

上一則

歹徒焚燒租屋槍殺3人 遭警擊斃

下一則

神秘組織砸600萬買廣告 打擊艾伯特

延伸閱讀

南加三名歹徒闖入山火疏散區趁火打劫 被捉拿歸案

南加三名歹徒闖入山火疏散區趁火打劫 被捉拿歸案
荷蘭女王訪休士頓 交流防洪經驗

荷蘭女王訪休士頓 交流防洪經驗
手機跳跟蹤警告 女驚覺被不明AirPod鎖定17分鐘

手機跳跟蹤警告 女驚覺被不明AirPod鎖定17分鐘
原油外洩南加 休士頓石油公司認疏失 願賠490萬元

原油外洩南加 休士頓石油公司認疏失 願賠490萬元
休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高

休士頓市長促修法 持槍從嚴 買槍年齡門檻提高
休士頓塞車嚴重 列全美第10

休士頓塞車嚴重 列全美第10

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)

芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

2022-09-10 02:15
華埠紅線捷運站7日晚間有乘客在列車上中槍受傷，圖為案發後進出乘客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華埠紅線捷運喋血 乘客車內中彈命危

2022-09-08 11:44

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年