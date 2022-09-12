西休士頓眼鏡店 2度遭武裝搶劫

西休士頓一家眼鏡店，日前在光天化日下遭武裝搶劫。監控畫面顯示歹徒用槍指著工作人員背後。（KHOU 11截圖）

KHOU 11電視台報導，西休士頓 富裕區譚格塢（Tanglewood）Pro Optix Eye Care眼鏡店，日前遭武裝人員搶劫，搶走多付價值不菲的名牌眼鏡框。這是該店幾個月來，第二度成為歹徒目標。

店主兼驗光師馬利克（Sana Malik）認為，槍劫名牌眼鏡框是近期趨勢，「我們很容易成為歹徒目標。」鏡框被歹徒搶劫後，他們會以三分之一的價格放上網出售。

馬利克說，她考慮在店門上安裝門鎖，還想安裝緊急按鈕。

馬利克談起店裡發生的可怕事件，仍心有餘悸。她說，事情發生在2日下午2時左右，當時員工和一名顧客在店裡。

一位帶著太陽眼鏡、棒球帽、臉上摀著臉巾的男子進來後，請工作人員出示古馳（Gucci）鏡框。馬利克說，就在那時，那名男子拔出手槍，抵在工作人員背後，另外兩名男子隨後進入商店，其中一人有槍，強迫每個人坐到桌子後面的地上。

馬利克說，「他們一直要求現金。我告訴他，我們不帶現金，你要什麼就拿走什麼。」

從監控畫面上可看到，接下來五至八分鐘內，三人搜刮牆上、櫃子裡的眼鏡框。馬利克說，「這是價值5萬元的庫存，我們當時無法打電話尋求協助，他們有很多時間犯案。」

她說，「我很難解釋當時腦子想的是什麼。我只想保持冷靜，按照指示行事。」