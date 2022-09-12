我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

德州人語／核酸檢測常態化 清零再加速

德州人語
德州人語
德州人語

中國核酸檢測，又加速了，如人們所說已了到「走火入魔」的地步。

早就有人質疑，許多國家已解除疫情危急，打開國門重振經濟時，中國仍頻繁地、大規模地強制全民做核酸，究竟是為防疫，還是幫某些人發財？

6月9日，國家衛健委曾宣布，在沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，「查驗核酸不應成為常態」。所以人們還存一絲希望，只要本地無疫情無風險，就不用天天捅嗓子了。

但三個月之後，衛健委新政策來了：

一，9月10日起至10月底，民眾盡量減少出行。如實有必要，須持48小時核酸檢測陰性證明才能坐飛機、高鐵、火車、列車、巴士和船舶。

二，對沒有疫情地區，則按最新防控要求，「開展常態化核酸檢測」，監測預警。

要求持48小時陰性證明才能出行，民眾雖無奈，但尚能理解。畢竟，從現在到10月底，除中秋、十一外，還有更重要的備受世界矚目的二十大，以核酸檢測和健康碼為工具，管控人員流動，防止聚眾滋事，確保黨代會順利舉行並達成使命，是最簡單有效而又不失體面的作法。

但將核酸檢測「常態化」，有沒有疫情都要做，讓許多平素能忍則忍的人都覺得「太超過」：加速師的油門踩得是不是太猛了、還沒有賺夠嗎、到底是為治病還是為整人、這不是「一人癲瘋全民抽搐」嗎？當然，所有這些評論一出現便遭屏蔽。

清零、封城、入戶消殺、全民核酸，如果說初期對病毒了解有限，不得不採取更謹慎措施， 是可理解的。但疫情已持續兩年多，病毒多次變種後已不復當初威力，再加上疫苗普及、他國經驗，此時再繼續執拗清零，一意孤行，置專家建議於不顧，只能說是「舉國體制」下人民的不幸了。

張文宏日前網上留言：「再不回歸正常，人的精神都要整崩潰。」疫情初備受爭議的石正麗亦呼應：「現在毒株已不是2020年初的那個了，防疫政策要及時調整，與時俱進。」 但這些專家的留言盡遭秒殺。

舉國體制可以辦大事，但若領導人領錯方向，也可能辦成大壞事，大躍進、文革浩劫殷鑑不遠。當人們最後發現，勞民傷財、常態化的核酸檢測，只是為了維護少數人的權力、撐個人的面子，清零防疫全民核檢的神話將一夕崩塌，像瘋狂的房地產一樣成為大爛尾工程，只是它的破壞力將不會止於財政和環境。

疫情 檢測 防疫

上一則

17歲男飆速車禍 車內有15歲逃家女

延伸閱讀

澳門調整外交人員入境防疫措施

澳門調整外交人員入境防疫措施
當中國防疫遇上震災 可震死不能陽？

當中國防疫遇上震災 可震死不能陽？
疫情無風險區也要常態核酸 民怒批朝令夕改、「要瘋了」

疫情無風險區也要常態核酸 民怒批朝令夕改、「要瘋了」
核酸檢測常態化 清零再加速

核酸檢測常態化 清零再加速
成都繼續封城3天 5至7日全市核酸檢測

成都繼續封城3天 5至7日全市核酸檢測
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)

芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

2022-09-10 02:15
華埠紅線捷運站7日晚間有乘客在列車上中槍受傷，圖為案發後進出乘客明顯減少。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華埠紅線捷運喋血 乘客車內中彈命危

2022-09-08 11:44

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年