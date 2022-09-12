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17歲男飆速車禍 車內有15歲逃家女

編譯組／綜合報導
17歲男子羅密若（Christopher Evan Romero）4日晚間，在巴沙迪那（Pasadena）發生致命車禍導致警方高速追車後，被指控謀殺罪。（ABC 13）
17歲男子羅密若（Christopher Evan Romero）4日晚間，在巴沙迪那（Pasadena）發生致命車禍導致警方高速追車後，被指控謀殺罪。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，17歲男子羅密若（Christopher Evan Romero）4日晚間，在德州巴沙迪那（Pasadena）發生致命車禍，導致警方高速追車後，被指控謀殺罪，保釋30萬元。

檢察官認為，羅密若對社區構成威脅，法官同意此說法，對這位被控謀殺的少年訂高額保釋金。

監控錄像捕捉到警方稱羅密若在山姆休士頓收費公路（Sam Houston Toll Way）支線，和斯賓賽高速公路（Spencer Highway）上穿過紅綠燈那一刻。

羅密若駕駛的車輛撞上另外三輛車，造成40歲的Rolando Del Real Gonzales死亡。

韋伯斯特（Webster）警方表示，他們試圖攔截羅密若車輛，因其駕駛的車為失竊車，但他高速駛離現場，警方與其展開15哩的高速追逐，時速高達115哩。

警方並稱，當時羅密若車內還有一名15歲，來自聖安東尼奧的逃家少女。

根據法庭紀錄，羅密若撞車時，正面臨公開的重罪逮捕令。法官表示，「考慮到他在本法院以一級重罪受審，以及一些未決指控，特別是謀殺罪，確實令人擔心公共安全。」

公社辯護律師要求5萬元保釋金，但法官將保釋金訂為30萬元，且指出如果羅密若確實繳交這些保釋金，仍須軟禁24小時。

車禍 德州 休士頓

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