泳池派對槍響 18歲男被控謀殺

在北哈里斯縣（Harris County）在今年7月一公寓舉辦的泳池派對中，發生三起槍擊事件，18歲男子西里（Jamil Early Syris Jr.）被指控謀殺。圖為先前事件發生時報導。（KHOU 11截圖）

KHOU 11電視台報導，根據法庭文件，今年7月，在北哈里斯縣（Harris County）一公寓樓舉辦的泳池派對中，發生槍擊 事件，造成兩名槍少年死亡，18歲男子西里（Jamil Early Syris Jr.）被指控謀殺。

根據法庭文件，西里開槍打死17歲的丹慢（Dillon Denman）和18歲的艾倫（Cameron Allen）。在第三名受害者在該事件中被槍擊兩次後，西里也面臨使用致命武器進行嚴重攻擊的重罪指控。目前他不得保釋。

警方指出，這起事件發生在北高速公路（North Freeway）附近的西艾爾泰克斯大道（West Airtex Blvd.）上一公寓樓，現場正舉行泳池派對，期間發生打鬥，當時調查人員稱，他們不確定誰先開槍。

哈里斯縣警局沃爾福德（Dennis Wolfford）在槍案後表示，「有一大群人，可能是個泳池派對，在那裡發生某種情況的爭吵，多人在這個綜合公寓大樓租賃辦公室前直接開槍，我們不知道誰先開槍，我們拘留能的槍手。」

西里隨後在博蒙特（Beaumont）被捕，隨後送進哈里斯縣監獄 ，29日出庭。