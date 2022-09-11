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環保+省電費 德州屋主擁抱太陽能

編譯組／綜合報導
住宅安裝太陽能板逐漸成為趨勢，許多人希望安裝能削減電費。（Getty Images）
住宅安裝太陽能板逐漸成為趨勢，許多人希望安裝能削減電費。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，為擔心氣候變化和極端天氣，許多屋主選擇在屋頂裝置太陽能板，希望減少碳足跡，擁抱清潔能源，節省電費。

上個月，國會批准一項氣候法案，將屋頂太陽能稅收抵免提高至30%，並持續十年。太陽能工業協會（Solar Energy Industries Association）表示，至2027年，德州住宅太陽能發電量將增長五倍，部分原因是稅收減免。

美國在2016年達到100萬個住宅安裝太陽能設備，2019年達200萬個。根據工業協會和研究公司Wood Mackenzie一份報告，至2022年6月底，全國約350萬個住宅安裝太陽能系統。

不少民眾希望透過安裝太陽能電池板削減電費。過去一年電費飆升，太陽能電池板成本在過去十年卻急劇下降，此情況縮短投資太陽能回報期。

德州人還有其他理由選擇太陽能。在2021年冬季風暴，電網關閉數日，造成數百人死亡後，一些人希望「自力更生」，減輕電網負擔。

2012年，豪威（Larry Howe）在位於德州普萊諾（Plano）家中屋頂安裝太陽能電池板，幾年後，在後院露台上方又添加太陽能電池板，提供遮蔭和電力。

他說，他安裝太陽能系統約花1萬元自付額，總計共生產4.5千瓦（kilowatts），約年60%用電量，每月替他節省100元電費。

他說，一般而言，房主可在十年內回收其太陽能投資，他的投資回收期接近12年至14年，因十年前太陽能系統成本較高，電費較低。

本身也是志願者組織Plano Solar Advocates聯合創始人，豪威自2014年以來，一直追蹤全州屋頂安裝數量。

根據他與德州太陽能協會數據，去年第四季度，德州有超過16萬個住宅屋頂安裝太陽能，是2019年的兩倍多。

根據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration，EIA）數據，這些被成為「小型太陽能」計畫，去年在德州產生超過220萬兆瓦（megawatt hours）時電力，高於兩年前的100萬兆瓦時。

民眾可上solarunitedneighbors.org/plano，他先前與Solar United Neighbors幫助下成立普萊諾太陽能合作社，提供安裝太陽能相關資訊。

德州 投資 風暴

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