荷蘭女王訪休士頓 交流防洪經驗

荷蘭女王麥西瑪訪問抗洪夥伴德州休士頓等地區。（美聯社）

休士頓 紀事報報導，荷蘭女王麥西瑪（Queen Maxima）9日訪問休士頓，了解防洪情況。此行她也與州和聯邦官員見面，同時訪問舊金山灣區與奧斯汀等。

德州 和荷蘭可說是抗洪的天然夥伴。全美第四大城休士頓經常發生洪災，因其沒有足夠的基礎設施應對大雨。該地區的開發大大減少以前吸收雨水逕流的天然濕地。每到颶風季節，德州和墨西哥灣沿岸都面臨潛在毀滅性風暴 。

荷蘭在洪水管理設計和倡議方面處於全球領先。該國1700萬人口中，約26%生活在海平面以下，他們花費數十億美元建造水壩、防洪堤和風暴屏障等系統。

麥西瑪此行與休士頓市長特納（Sylvester Turner）會面，了解荷蘭如何與當地官員合作，努力減輕2017年颶風哈維（Harvey）對該市造成致命破壞後的影響。

她還與州和聯邦官員見面，聽取荷蘭工程師和學者在幫助德州開發一項名為艾克戴克（Ike Dike），可能是世上最大風暴潮屏障（storm surge barrier）的情況。

她還訪問舊金山灣區和奧斯汀。麥西瑪對兩國之間的防洪戰略保護經濟和環境印象深刻。

美國陸軍工程兵團加爾維斯頓區（U.S. Army Corps of Engineers Galveston District）大型計畫官員布萊登（Michael Braden）說，若沒有荷蘭幫助，他們單位在德州墨西哥灣沿岸建造屏障不會達到如今水平。

艾克戴克計畫由加爾維斯頓一位教授首次提出，預計很快得到國會批准，交由總統拜登簽字。該計畫預計耗資310億元，需20年才能完成。